Spoločnosť Huawei Digital Power túži po vybudovaní kompetentnej globálnej partnerskej komunite pre ekologickú a žiarivú budúcnosť

Pán Li dodal, že stratégia ekosystému je základom stratégie rozvoja spoločnosti Huawei Digital Power. Digitálna energetika je v podstate ekosystémovým odvetvím. Budeme sa snažiť postupovať správne, aby sme partnerom mohli prinášať hodnotu, zdieľať s nimi výhody a zlepšovať ich schopnosti. Spojíme sily s každým schopným a ambicióznym partnerom, aby sme vybudovali ekologickú a žiarivú budúcnosť prostredníctvom stratégie viacúrovňovej a multidisciplinárnej ekosystémovej kooperácie.

Digitálna energetika potrebuje ekosystém, preto spoločnosť Huawei Digital Power prišla so stratégiou ekosystému 3-4-5-6. "Partnerské služby sme rozdelili do troch oblastí: smart fotovoltaika, dátové centrá a zariadenia, plus vnútorná doména Huawei - aby sa každý hráč mohol zamerať na svoje silné stránky. Pri spolupráci s partnermi sa riadime nasledujúcimi štyrmi zásadami: ziskovosť, jednoduchosť, podpora a ekosystém. S ohľadom na to budeme v tomto roku realizovať päť hlavných opatrení - vybudovanie partnerského systému zameraného na digitálnu energetiku, optimalizáciu IT platforiem, podporu štandardizácie, posilnenie marketingu a budovania značky plus zvýšenie prísunu prostriedkov. Týmto spôsobom chceme partnerom pomôcť zlepšiť šesť schopností v oblasti predaja, služieb, marketingu atď.", zdôraznil pán Li vo svojom prejave.

Každoročný summit partnerov ekosystému, ktorého cieľom je predstaviť zdroje a nástroje, ktoré naši partneri potrebujú na dosiahnutie ziskovosti, sa koná v čase, keď spoločnosť Huawei zintenzívňuje svoje úsilie o budovanie bezuhlíkovej a inteligentnej spoločnosti. Zhou Taoyuan, prezident divízie produktov a riešení v spoločnosti Huawei Digital Power, predstavil na summite riešenie Huawei s nulovými emisiami uhlíka pre všetky scenáre, ktoré zahŕňa "5 základných technológií + 4 aplikačné scenáre + 1 cloud". Riešenie zahŕňa inteligentný fotovoltaický generátor FusionSolar 8.0, ekologickú energiu pre domácnosti 2.0, ekologickú energiu pre domácnosti 1.0, riešenie pre napájanie mimo siete (odstránenie paliva), energetický cloud, dátové centrum s nulovými emisiami uhlíka, závod s nulovými emisiami uhlíka, inteligentnú nabíjaciu sieť a modulárne napájanie.

Zástupcovia partnerských ekosystémov z rôznych kútov sveta sa na virtuálnom summite podelili okrem iného o svoje poznatky týkajúce sa marketingovej stratégie počas pandémie, stratégie rozširovania trhu a rastu podnikania. Bolo vybraných 72 najúspešnejších partnerov na svete, ktorí boli ocenení za svoje odhodlanie vytvárať hodnoty v roku 2020. Počas niekoľkých rokov niektorí z partnerov, vďaka spolupráci so spoločnosťou Huawei, rozšírili svoje podnikanie do viac ako tucta krajín. Presne ako povedal pán Li: „Spoločnosť Huawei nekladie našim partnerom žiadne obmedzenia, takže snívajte o veľkých veciach a dosiahnite svoje ciele."

Ak chcete ísť rýchlo, choďte sami. Pokiaľ chcete dôjsť ďaleko, choďte spoločne. Spoločnosť Huawei Digital Power sa zameria na našu ekosystémovú stratégiu a spojí sily s našimi partnermi v snahe vybudovať ekologickejšiu a udržateľnejšiu planétu, ktorú nazývame domovom.

O spoločnosti Huawei

Spoločnosť Huawei bola založená v roku 1987 a je popredným svetovým poskytovateľom infraštruktúry informačných a komunikačných technológií (IKT) a smart zariadení. V súčasnosti v nej našlo uplatnenie vyše 197 000 zamestnancov, pôsobí vo viac ako 170 krajinách a regiónoch a poskytuje služby viac ako trom miliardám ľudí na celom svete.

Našou víziou a poslaním je priniesť digitálne technológie každému človeku, domácnosti a organizácii a vytvoriť tak plne prepojený a inteligentný svet. Za týmto účelom budeme podporovať všadeprítomné pripojenia a rovnaký prístup k sieťam, prinášať cloudové riešenia a umelú inteligenciu do všetkých štyroch kútov sveta s cieľom poskytnúť špičkový výpočtový výkon tam, kde ho potrebujete a vtedy, kedy ho potrebujete, vytvárať digitálne platformy, ktoré pomôžu všetkým sektorom a organizáciám stať sa flexibilnejšími, efektívnejšími a dynamickejšími, či novo definovať používateľskú skúsenosť pomocou umelej inteligencie a prispôsobiť ju ľuďom vo všetkých aspektoch ich života, či už sú doma, v kancelárii alebo na cestách. Ďalšie informácie nájdete na webe spoločnosti Huawei na adrese www.huawei.com alebo nás sledujte na:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1531449/image.jpg

SOURCE Huawei Digital Power