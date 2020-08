Spoločnosť JA Solar dodala prvé bifaciálne moduly so sledovačmi pre projekt v Malajzii

PEKING, 4. augusta 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť JA Solar nedávno oznámila, že dodala bifaciálne moduly s dvojsklom s celkovým výkonom 43,8 MW pre prvý solárny projekt v Malajzii, ktorý využíva spojenie bifaciálních modulov s dvojsklom so solárnymi sledovačmi. Predpokladá sa, že po začatí prevádzky bude táto elektráreň vyrábať 74 miliónov kWh elektriny ročne.

Tento projekt je súčasťou druhého kola malajzijského programu realizácie veľkých solárnych projektov (LSS - Large-Scale Solar). Jeho investorom je firma Halpro Engineering, spoločný podnik nemeckej developerskej spoločnosti EPC Greencells Group a jej miestneho partnera, firmy Majulia. Bifaciálne moduly s dvojsklom majú bunky na oboch stranách panela a dvojité zasklenie, čo umožňuje výrobu energie aj zo zadnej strany panelu, a to s účinnosťou, ktorá môže dosiahnuť viac ako 70% energetickej účinnosti prednej strany panela. Tento modul tak pomáha urýchliť návratnosť vloženej investície, vďaka vyššiemu výkonu, potrebe nízkeho oslnenia a odolnosti voči potenciálovej indukovanej degradácii (PID), a to aj v nepriaznivom prostredí (napríklad púšť, morské pobrežie, a pod.), či v extrémnych poveternostných podmienkach (vrátane vysokej teploty a vlhkosti, a pod.). Vďaka spojeniu týchto vysoko účinných modulov so solárnymi sledovačmi sa očakáva, že tento projekt prinesie investorovi vyššie zisky a umožní vyrábať viac energie.

Jin Baofang, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva firmy JA Solar, povedal: "Firma JA Solar v Malajzii otvorila výrobnú prevádzku v roku 2015 a dodáva na miestny trh moduly pre niekoľko veľkých projektov. Aktívne posilňujeme naše postavenie na miestnom trhu presadzovaním nových technológií, ktoré zákazníkom umožňujú znížiť celkové náklady na vlastníctvo (LCOE) a zvýšiť zisky. Aj do budúcnosti bude firma JA Solar presadzovať moderné technológie s cieľom podporiť ďalší rozvoj fotovoltaického trhu v Malajzii a všetkých ostatných krajín v juhovýchodnej Ázii. "

Related Links

https://www.jasolar.com/



SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd