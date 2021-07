Spoločnosť Lucid Motors debutuje na burze Nasdaq prostredníctvom fúzie so spoločnosťou Churchill Capital Corp IV

Spoločnosť Lucid Motors sa dnes začína obchodovať ako Lucid Group, Inc., pod novým symbolom "LCID" po dokončení fúzie so spoločnosťou Churchill Capital Corp IV

Transakcia prinesie 4,4 miliardy dolárov, ktoré spoločnosť plánuje využiť na urýchlenie svojho rastu a zvýšenie výrobnej kapacity, aby využila očakávaný dopyt

Spoločnosť má viac ako 11 000 zaplatených rezervácií na Lucid Air a podľa plánu dodá svoj prelomový luxusný elektromobil v druhej polovici roka 2021

Vedúci tím spoločnosti Lucid odráža jej kultúru excelentnosti a disponuje významnými odbornými znalosťami v automobilovom a technologickom sektore

Vlastná technológia elektromobilov zaistí špičkový výkon a účinnosť, vrátane predpokladaného dojazdu podľa EPA cez 500 míľ na jedno nabitie

Vertikálne integrované inžinierske a výrobné kapacity, vrátane najmodernejšej továrne na výrobu elektrických vozidiel v Casa Grande v Arizone

NEW YORK, 27. júla 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Lucid Group, ktorá svojimi vyspelými luxusnými elektromobilmi nastavuje nové štandardy udržateľnej mobility, sa dnes stáva verejne obchodovanou spoločnosťou na trhu Nasdaq Global Select Market a jej kmeňové akcie triedy A a verejné warranty sú kótované pod novými symbolmi "LCID" a "LCIDW". Spoločnosť Lucid dokončila skôr oznámenú fúziu so spoločnosťou Churchill Capital Corp IV 23. júla 2021. Nadobúdajúca spoločnosť bude teraz pôsobiť pod názvom Lucid Group, Inc.