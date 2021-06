Spoločnosť Marlin Equity Partners uzatvára druhý európsky fond s finančným objemom 675 miliónov Eur

LOS ANGELES a LONDÝN, 8. júna 2021 /PRNewswire/ - Marlin Equity Partners, popredná svetová investičná spoločnosť, s potešením oznamuje konečné uzavretie fondu Marlin Heritage Europe II, LP (ďalej len „Heritage Europe II" alebo „fond"), s celkovými kapitálovými záväzkami vo výške 675 miliónov EUR, čo je viac ako dvojnásobok veľkosti jej predchádzajúceho fondu. Fond úspešne prekonal svoj cieľ so silnou podporou existujúcich komanditistov a významným záujmom nových globálnych investorov.

Fond Heritage Europe II je pokračovaním investičnej stratégie používanej spoločnosťou Marlin už viac ako 15 rokov a jej predchodcom, fondom Marlin Heritage Europe, L.P. Fond bude pri investovaní uplatňovať rovnakú filozofiu a prístup založený na postupoch, aký využívajú predchádzajúce fondy spoločnosti Marlin, a zameria sa na investície do spoločností so stredným trhom, ktoré sa obvykle nachádzajú v Európe, kde firma pôsobí od roku 2006 a formálne založila londýnsku kanceláriu v roku 2012. V súlade s historickým zameraním spoločnosti Marlin sa spoločnosť Heritage Europe II bude usilovať o investície do udržateľných spoločností s vysokým potenciálom, ktoré môžu mať úžitok z bohatej histórie firmy, ktorá sa zameriava na akceleráciu rastu a zmeny rozsahu podnikania, ako aj na jej značné prevádzkové zdroje. Fond sa bude naďalej zameriavať na odvetvia, v ktorých spoločnosť Marlin získala rozsiahle odborné znalosti, a to njamä oblasti softvéru, technológií, zdravotnej starostlivosti a obchodných a finančných služieb s technologickými možnosťami.

„Naša schopnosť úspešne zvýšiť viac ako dvojnásobok kapitálu v predchádzajúcom fonde ďalej potvrdzuje naše postavenie a uznanie vedúcej spoločnosti v regióne a partnera s pridanou hodnotou," uviedol David McGovern, zakladateľ, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Marlin. „Sme vďační za podporu zo strany našej existujúcej investorskej základne a najnovších partnerov. Teraz sa tešíme na ďalšie uskutočňovanie našej operatívne zameranej investičnej stratégie, ktorá pomôže spoločnostiam vytvárať dlhodobú hodnotu a prinášať úspešné výsledky pre našich partnerov."

Peter Spasov, hlavný výkonný riaditeľ spoločnosti Marlin, dodal: „Náš úspech v Európe je výsledkom našich hlbokých odborných znalostí v odvetviach, na ktoré sa zameriavame, preukázaných investičných skúseností v regióne, zavedenej globálnej infraštruktúry a prístupu založeného na spolupráci s manažérskymi tímami, ktoré majú iniciatívy zamerané na rast a zvyšujúce hodnotu. Sme nadšení, že môžeme naďalej využívať rýchlu digitálnu transformáciu, ktorá v súčasnosti existuje v širokom rozsahu medzi podnikmi a priemyselnými odvetviami, a pevne veríme, že máme jedinečnú pozíciu, aby sme pomohli spoločnostiam urýchliť ich obchodné modely v prebiehajúcej vlne digitalizácie. "

Spoločnosť Marlin uzatvorila 9 fondov súkromného kapitálu a od svojho založenia v roku 2005 ukončila viac ako 180 akvizícií. Spravuje viac ako 7,6 miliárd dolárov. Uzatvorenie systému Heritage Europe II nasleduje po období silnej investičnej aktivity spoločnosti. Od začiatku roku 2020, v prostredí globálnej pandémie, spoločnosť Marlin získala 26 spoločností a dokončila 8 obchodov.

Sarah Roberts, Katie St. Peters, Karin Orsic a Bruce Ettelson zo spoločnosti Kirkland & Ellis LLP pôsobili ako právni poradcovia a spoločnosť Credit Suisse Securities (USA), LLC pôsobila ako výhradný súkromný poradca a sprostredkovateľ pri umiestňovaní spoločnosti Heritage Europe II.

O spoločnosti Marlin Equity Partners

Marlin Equity Partners je globálna investičná spoločnosť s kapitálom v správe v hodnote viac ako 7,6 miliárd dolárov. Spoločnosť sa zameriava na poskytovanie riešení na mieru korporátnym partnerom, akcionárom a ďalším zainteresovaným stranám, ktoré zodpovedajú ich obchodným a likviditným potrebám. Marlin investuje do podnikov v rôznych priemyselných odvetviach, kde jej kapitálová základňa, priemyselné vzťahy a rozsiahla sieť prevádzkových zdrojov významne posilňujú výhľad spoločnosti a zvyšujú hodnotu. Od svojho vzniku spoločnosť Marlin prostredníctvom svojej skupiny fondov a príbuzných spoločností úspešne dokončila viac ako 180 akvizícií. Spoločnosť má ústredie v Los Angeles v Kalifornii s ďalšou kanceláriou v Londýne. Viac informácií nájdete na www.marlinequity.com.

