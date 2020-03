Spoločnosť MORE Health prichádza so samoposudzovacím nástrojom na koronavírus COVID-19

SAN MATEO, Kalifornia, 24. marca 2020 /PRNewswire/ -- 24. marca 2020 uviedla nadnárodná telemedicínska spoločnosť MORE Health so sídlom v Silicon Valley na trh prvý voľne dostupný samoposudzovací nástroj na COVID-19 v šiestich jazykoch prostredníctvom domény covid19.morehealth.com.

Samoposudzovací nástroj MORE COVID-19 bol vyvinutý tímom odborníkov na infekčné ochorenia z USA a zo zahraničia, ktorého členmi boli aj Dr. Gary Schoolnik, bývalý primár oddelenia infekčných ochorení v stanfordskej nemocnici a profesor medicíny na stanfordskej univerzite a profesorka Wang Yanová, zástupkyňa primára oddelenia infekčných ochorení prvej pekinskej fakultnej nemocnice. Dr. Schoolnik dlhodobo pracuje v oblasti výskumu a liečby infekčných ochorení v USA aj v zahraničí a v súčasnosti lieči pacientov s COVID-19 v Spojených štátoch. Profesorka Wang Yangová sa špecializuje na klinickú prax v oblasti liečby infekčných ochorení už viac než 20 rokov a má priame skúsenosti s liečbou pacientov s COVID-19 a s diaľkovou asistenciou zdravotníckemu personálu vo Wuhane, Hubei pri liečbe ťažkých infekcií COVID-19.

Samoposudzovací nástroj môže pomôcť používateľom pri rozhodovaní o tom, či by mali zostať v domácej liečbe a opatere alebo sa radšej vybrať do určeného testovacieho zariadenia. Ďalej môže pomôcť pri rozhodovaní o tom, či je potrebné zavolať na pohotovostnú linku alebo kontaktovať svojho všeobecného praktického lekára. Tento nástroj od spoločnosti MORE Health dokáže znížiť mieru úzkosti a paniky u väčšiny ľudí, u ktorých testovanie nie je nutné a tiež pomôcť rozšíriť skríning u ľudí, ktorí môžu byť infikovaní, zredukovať záťaž na zdravotné systémy a pomôcť pri rýchlej identifikácii vysokorizikových pacientov.

MORE Health ponúka tento samoposudzovací nástroj jednotlivcom aj nemocniciam na celom svete úplne zdarma kvôli zvýšeniu jeho dostupnosti a možnosti vlastného prispôsobenia na hierarchiu diagnóz a liečebného systému. Webová stránka neobsahuje žiadne reklamy a nezhromažďuje nijaké osobné informácie.

Dávno pred vypuknutím pandémie pomáhala spoločnosť MORE Health čínskym lekárom prostredníctvom svojej platformy umožňujúcej konzultácie so špičkovými lekármi v prestížnych nemocniciach v USA. V priebehu času sa podarilo platformu spoločnosti MORE Health zdokonaliť na základe praktických skúseností, prípadov a technologických noviniek. MORE Health je dnes lídrom v oblasti cezhraničnej telemedicíny. Ponúka tiež skúsenosti s využitím umelej inteligencie pri stanovovaní diagnóz a vyvinula diagnostické programy na báze umelej inteligencie pre pacientov s rakovinou pľúc. Viac informácií nájdete na: www.morehealth.com alebo nás kontaktujte na adrese: [email protected].

