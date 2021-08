Spoločnosť Risen Energy rozširuje dohodu o nákupe energie so spoločnosťou BHP s cieľom ďalšieho zníženia emisií spoločnosti Nickel West

NING-PO, Čína, Aug. 23, 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Risen Energy rozšírila desaťročnú dohodu o nákupe obnoviteľnej energie (PPA) pre svoju solárnu farmu Merredin z pôvodných 20 MW na 50 MW elektrickej energie pre prevádzky Nickel West spoločnosti BHP.

S platnosťou od 1. augusta bude ďalších 30 MW smerovať do huty BHP Nickel West v Kalgoorlie. To povedie k zníženiu nepriamych emisií (tzv. Scope 2) huty o 30%. Jedná sa o rozšírenie dodávky z pôvodných 20 MW, ktoré budú dodávané do rafinérie BHP Nickel West vo Kwinane a ktoré pokryjú až 50% jej spotreby elektrickej energie solárnou energiou generovanou solárnou farmou Merredin spoločnosti Risen Energy.

Jessica Farrellová, prezidentka spoločnosti BHP Nickel West pre správu aktív, vyhlásila: „Zvýšenie nášho odberu energie zo solárnej farmy spoločnosti Risen z 20 na 50 percent nám umožní znížiť v niklovej hute Kalgoorlie emisie vzniknuté spotrebou elektrickej energie o 30 percent. Ide o ďalší príklad krokov, ktoré podnikáme s cieľom znížiť emisie vo všetkých našich prevádzkach - na 30 percent do roku 2030 a do roku 2050 na nulu. Udržateľná produkcia nízkouhlíkového niklu je pre našich zákazníkov z oblasti výroby batérií a elektromobilov úplne zásadná."

Eric Lee, výkonný riaditeľ spoločnosti Risen Energy Australia, povedal: „Vážime si dôveru, ktorú v nás a solárnu farmu Merredin spoločnosť BHP Nickel West vkladá, a sme vďační za príležitosť dodávať viac čistej energie pre jej prevádzku. Táto spolupráca potvrdzuje, že je spoločnosť Risen popredným poskytovateľom riešení v oblasti solárnej energie, a je pre nás tiež významným krokom pri nadväzovaní ďalšej spolupráce v oblasti čistej energie s renomovanými organizáciami, ktoré sa v Austrálii angažujú v úsilí o znižovanie produkcie uhlíka."

Lee ďalej dodal, že spoločnosť Risen chystá niekoľko ďalších projektov a že je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho cieľa stať sa popredným developerom v oblasti solárnych a batériových riešení pre ukladanie energie. V rámci tohto cieľa a tiež svojho dlhodobého cieľa o dosiahnutie "2GW" v Austrálii spoločnosť Risen rozvíja a zlepšuje svoje interné odborné znalosti, aby bola schopná reagovať na vyvíjajúce sa potreby trhu a technologické pokroky, najmä v súvislosti s hybridnými solárnymi projektami a projektami BESS.

