Spoločnosť Shanghai Electric Guoxuan a spoločnosť Pacific Green podpísali memorandum o porozumení o výrobe systémov na skladovanie energie v batériách

SHANGHAI, 24. februára 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd (ďalej len „Shanghai Electric Guoxuan" alebo „spoločnosť") a Pacific Green Technologies, Inc. („Pacific Green" alebo „PGTK") podpísali memorandum o porozumení týkajúce sa strategickej výroby systému skladovania energie v batériách. Obe strany využijú svoje príslušné výhody a zdroje na preskúmanie nových projektov pre systémy skladovania energie na medzinárodnej úrovni, čím pripravia pôdu pre vstup spoločnosti Shanghai Electric Guoxuan na globálny trh špičkových úložísk energie.

Spoločnosť Pacific Green bude dohliadať na implementáciu projektov prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Pacific Green Energy Storage Technology Co., Ltd. Na základe svojich skúseností s obstarávaním a vývojom medzinárodných projektov v oblasti skladovania energie patrí do jej rozsahu návrh systému, integrácia a komerčná optimalizácia. Medzitým spoločnosť Shanghai Electric Guoxuan, spoločný podnik založený v decembri 2017 medzi spoločnosťami Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) a Gotion High-Tech (SZSE: 002074), využije svoje odborné znalosti ako popredný dodávateľ na poskytovanie systémov lítiových batérií.

Spoločnosť Shanghai Electric Guoxuan sa zameriava na technologické odvetvia akumulátorov energie a integrácie systémov skladovania energie. Jej komplexné obchodné pokrytie zahŕňa výskum a vývoj, predaj a služby systémov skladovania prostredníctvom lítiových batérií, skúmanie pokročilých materiálov na skladovanie prostredníctvom lítiových batérií, správu batérií a systémy integrované do celého priemyselného reťazca. Spoločnosť vyvinula dve lítium-železité fosfátové batérie s dlhou životnosťou, ktoré využívajú pokrokovú technológiu na optimalizáciu materiálového dizajnu a výrobných procesov. Okrem toho, že tieto batérie vydržia nadbytočné nabíjanie, skraty a prehriatie, môžu sa pochváliť špičkovými životnými cyklami, ktoré spĺňajú vysoké bezpečnostné a dlhodobé požiadavky na skladovanie energie.

V decembri 2018 spoločnosť Shanghai Electric Guoxuan začala pokladať základy pre svoju priemyselnú základňu na výrobu lítiových batérií Nantong s plánovanou kapacitou 10 GWh a celkovou projektovou investíciou 3 miliardy RMB. 29. septembra 2020 bola oficiálne dokončená a uvedená na trh základňa Nantong v hodnote 1,5 miliárd RMB, fáza 5GHw, ktorá sa môže pochváliť špičkovými výrobnými linkami, inteligentnou výrobou a mierou digitalizácie továrne na úrovni 85%.

Medzi ďalšie kľúčové domáce projekty patrí:

Veľké projekty skladovania energie v Anhui, Qinghai a ďalších: Od roku 2017 spoločnosť Shanghai Electric vyvinula množstvo projektov skladovania energie v 13 provinciách, mestách a autonómnych regiónoch po celej Číne, zameraných predovšetkým na energetickú mirko sieť, priemyselné a komerčné skladovanie energiu, nové skladovanie energie, spoločné fotovoltaické skladovanie a skladovanie energie s integrovaným nabíjaním.

Projekt zdieľaného ukladania energie Qinghai 32MW / 64MWh: Spoločnosť Shanghai Electric uviedla 26. decembra 2020 inovatívnu novinku v oblasti skladovania novej energie -svoje úplné riešenie priemyselného reťazca spájajúce zdroj, sieť, nabíjanie a skladovanie prostredníctvom nového modelu „zdieľaného ukladania energie" .

Projekt inteligentnej energie Chongming Internet +: Od roku 2018 spoločnosť Shanghai Electric implementovala sériu inteligentných technických riešení pre Xin'an Village v meste Sanxing. Projekt vyrába elektrinu so 100% obnoviteľnou energiou, pridáva systém akumulátorov energie, dosahuje špičkové hodnoty a konfiguruje súbor zariadení na kompenzáciu prázdneho výkonu na zlepšenie kvality energie. Systém hospodárenia s energiou riadi hybridné systémy v sieti aj mimo siete a súčasne zaisťuje dodávku elektriny do svetelných systémov, nabíjacích staníc a ďalších verejných zariadení. Od prvej polovice roku 2020 projekt oslávil viac ako 550 dní bezpečnej a úspešnej prevádzky s kumulatívnou výrobou energie takmer 320 000 kWh, ktorá dodala do siete takmer 190 000 kWh čistej zelenej energie. To znamená, že emisie oxidu uhličitého sa znížili približne o 320 ton, čo zodpovedá vysadeniu takmer 120 stromov.

Batérie pre stanece 5G: Spoločnosť Shanghai Electric Guoxuan doteraz dosiahla tržby viac ako 100 miliónov RMB doma i v zahraničí, aby poskytla batérie s obsahom fosforečnanu lítno-železného pre stanice 5G.

