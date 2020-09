Spoločnosť Shanghai Electric predstavila na Čínskom medzinárodnom priemyselnom veľtrhu (China International Industrial Expo) v rámci Celosvetového dňa upratovania smart energetické riešenia

Spoločnosť Shanghai Electric na veľtrhu predstavila riešenie pre smart mestá, smart energetiku, inteligentnú výrobu a inteligentnú dopravu

ŠANGHAJ, 22. septembra 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Shanghai Electric urobila na 22. Čínskom medzinárodnom priemyselnom veľtrhu (China International Industrial Expo alebo "Šanghajský priemyselný veľtrh"), ktorý sa uskutočnil v dňoch 15. až 19. septembra, veľký dojem. Firma tu predstavila svoje riešenia pre smart mestá, smart energetiku, inteligentnú výrobu a inteligentné dopravu, a to v súlade s hlavnou témou veľtrhu "Intelligence, Interconnection - New Development of Enabling Industry (Inteligencia, vzájomnej prepojenie - nový vývoj v priemysle). "