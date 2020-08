Spoločnosť Shanghai Electric urýchľuje výstavbu integrovaného projektu ťažby uhlia a elektrárne Thár Blok-1

ŠANGHAJ, Aug. 24, 2020 /PRNewswire/ -- Prvý charterový let vypravený spoločnosťou Shanghai Electric a leteckou spoločnosťou Air China vzlietol zo šanghajského medzinárodného letiska Pchu-tung a prepravil prvú časť tímu pracovníkov, inžinierov a manažérov spoločnosti Shanghai Electric do Pakistanu, kde má pomôcť urýchliť výstavbu integrovaného projektu Thár Blok-1 (Thar Block -1), ktorý v sebe spája uhoľné bane a elektrárne. Spoločnosť Shanghai Electric plánuje do tejto oblasti vyslať stovky odborníkov, aby pomohli pri budovaní tohto najvýznamnejšieho energetického projektu v Čínsko-pakistanskom ekonomickom koridore (CPEC).