Spoločnosť Stonebranch získala certifikáciu ISO 27001

Dosiahnutie najvyššej úrovne bezpečnostných štandardov je kľúčom k pomoci zákazníkom pri riešení IT orchestrácie a automatizácie

ATLANTA, 21. októbra 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Stonebranch Inc., popredný poskytovateľ riešení pre orchestráciu a automatizáciu IT, dnes oznámila, že jej bola udelená certifikácia ISO 27001, všeobecne uznávaný medzinárodný štandard stanovujúci najlepšie postupy pre systémy riadenia bezpečnosti informácií (ISMS).

„Táto certifikácia potvrdzuje nielen náš záväzok a investície do najvyššej úrovne bezpečnostných štandardov, ale tiež signalizuje našim zákazníkom, partnerom a budúcim zákazníkom, že spoločnosť Stonebranch berie ochranu akýchkoľvek informácií a údajov vážne," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Stonebranch, Giuseppe Damiani.

Byť certifikovaný podľa ISO 27001 znamená prevádzkovať a neustále zlepšovať systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS). Certifikácia ilustruje, že informácie spojené s obchodnými procesmi, technológiami a ľuďmi v spoločnosti Stonebranch sú dôverné, je zabezpečená ich integrita a dostupnosť.

ISMS spoločnosti Stonebranch boli certifikované spoločnosťou TUEV, nezávislou a renomovanou externou audítorskou spoločnosťou, prostredníctvom maticovej certifikácie kontrolujúcej a potvrdzujúcej, že informácie sú spracovávané podľa uznávaných a osvedčených bezpečnostných postupov vo všetkých globálnych právnických osobách spoločnosti Stonebranch.

„Certifikácia ISO je ďalším príkladom mnohých krokov, ktoré spoločnosť Stonebranch podnikla, aby pomohla našej globálnej zákazníckej základni vyhovieť regulačným požiadavkám," uviedol Giuseppe Damiani, generálny riaditeľ spoločnosti Stonebranch.

ISO 27001 je globálne uznávaná norma, ktorá nariaďuje početné požiadavky a kontroly na zavedenie, údržbu a certifikáciu systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS). Norma zaisťuje, že organizácie majú zavedené metodiky a rámec pre obchodné, personálne a IT procesy, ktoré pomáhajú identifikovať, riadiť a znižovať riziká pre bezpečnosť informácií.

O spoločnosti Stonebranch

Stonebranch buduje riešenia orchestrácie a automatizácie IT, ktoré transformujú podnikové IT prostredia z jednoduchej automatizácie úloh IT na sofistikovanú automatizáciu obchodných služieb v reálnom čase. Bez ohľadu na stupeň automatizácie je platforma Stonebranch jednoduchá, moderná a bezpečná. Pomocou univerzálnej automatizačnej platformy Stonebranch môžu podniky bez problémov organizovať pracovné zaťaženie a údaje naprieč technologickými ekosystémami a silami. Spoločnosť Stonebranch so sídlom v Atlante v štáte Georgia s kontaktnými bodmi a podporou v celej Amerike, Európe a Ázii slúži niektorým z najväčších finančných, výrobných, zdravotných, cestovných, dopravných, energetických a technologických inštitúcií na svete. Viac informácií sa dozviete na www.stonebranch.com.

