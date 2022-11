Spoločnosť Hisense sa dostala na 2. miesto na trhu a dosiahla historicky najvyšší počet globálnych dodávok televízorov

V roku 2022 svetové hospodárstvo stagnuje. Vysoká a pretrvávajúca inflácia na celom svete naďalej znižuje kúpnu silu a apetít spotrebiteľov. Pokiaľ ide o celosvetové odvetvie televízorov, spotrebiteľský dopyt klesol na najnižšiu úroveň za takmer desaťročie. Podľa najnovšej správy „Mesačná správa o dodávkach globálnych značiek televízorov", ktorú zverejnila spoločnosť AVC Revo, celosvetové dodávky televízorov v tomto roku klesajú už osem mesiacov po sebe, pričom kumulatívne celosvetové dodávky televízorov za prvé tri štvrťroky klesli o 5,9 %.

Podľa údajov zverejnených spoločnosťou AVC Revo dosiahol objem predaja televízorov Hisense na trhu ČĽR od septembra 2021 14-mesačný rast. Od januára 2022 do októbra vzrástli dodávky televízorov Hisense medziročne o 30 %, pričom ich podiel na tržbách z dodávok dosiahol 25,19 % a prekonal druhé miesto o viac ako 8 %. Od marca 2022 zaznamenávajú dodávky televízorov Hisense na zahraničné trhy nepretržitý rast už 8 mesiacov po sebe. Od januára do októbra dosiahli zásielky do zahraničia 13 % medziročný nárast.

Analýza spoločnosti AVC Revo odhaľuje dôvody vynikajúcich úspechov spoločnosti Hisense TV uprostred turbulencií. Na jednej strane dynamická kombinácia na rôznych frontoch presne vyhovuje potrebám spotrebiteľov a racionalizuje rozloženie výrobkov. Na druhej strane, dlhodobé úsilie spoločnosti Hisense v oblasti športového marketingu sa tiež vypláca a úspešne zvyšuje povedomie o značke a jej konkurencieschopnosť na svetovom trhu.

Okrem toho vynikajúci dodávateľský reťazec spoločnosti Hisense funguje ako ďalší pozitívny faktor celkového rastu značky. Zabezpečuje nielen stabilné dodávky výrobkov, ale zabraňuje aj tomu, aby ceny surovín boli ovplyvnené výkyvmi na trhu, čo spoločnosti Hisense pomáha udržiavať výrobné náklady na najvhodnejšej úrovni.

Výrazný rast spoločnosti Hisense na globálnom trhu nemožno oddeliť od optimálnych obchodných stratégií a neúnavného úsilia o modernizáciu produktových radov pomocou najmodernejších technológií. V budúcnosti bude spoločnosť Hisense posilňovať svoj záväzok dodávať viac špičkových riešení, ktoré zákazníkom poskytnú zážitok na vyššej úrovni.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1948532/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1948533/image_2.jpg

