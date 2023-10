Spoločnosť Safra New York Corporation dokončila akvizíciu Delta North Bankcorp.

NEW YORK, 2. októbra 2023 /PRNewswire/ - Safra New York Corporation, holdingová spoločnosť Safra National Bank New Yorku ("Banka"), s potešením oznamuje úspešné dokončenie akvizície spoločnosti Delta North Bankcorp, vrátane jej dcérskych spoločností Delta National Bank a Trust Company.

Táto strategická akvizícia je pre Národnú banku Safra významným míľnikom a podčiarkuje neustálu expanziu banky v oblasti privátneho bankovníctva a správy majetku. Akvizícia posilňuje pozíciu banky na trhu medzi bonitnými klientmi v Spojených štátoch a Latinskej Amerike, kde poskytuje špičkové služby v oblasti privátneho bankovníctva a financií a kde má za sebou dlhé a úspešné obdobie.

Jacob J. Safra, predseda predstavenstva Safra National Bank of New York: "Sme hrdí na to, že sme dokončili túto akvizíciu, ktorá predstavuje vynikajúci strategický doplnok k našim existujúcim aktivitám na týchto trhoch. Klienti budú mať prospech z organizácie, ktorá sa plne venuje správe majetku a poskytuje služby, produkty a odborné znalosti, ktoré najlepšie spĺňajú ich špecifické potreby. Sme presvedčení, že banka má všetky atribúty potrebné na ďalší udržateľný rast a prosperitu.

Simoni Morato, výkonný riaditeľ Safra National Bank of New York: "Veľmi sa tešíme na úzku spoluprácu s klientmi a zamestnancami Delta a na rozvoj dlhodobých vzťahov. Spoločne budeme stavať na silných stránkach našej organizácie nielen v Spojených štátoch, ale aj v celej Latinskej Amerike".

Safra National Bank of New York

So sídlom v New Yorku s pobočkami v Aventure, Miami a Palm Beach a kanceláriami v Latinskej Amerike je poprednou súkromnou bankou s aktívami klientov v hodnote približne 30 miliárd USD. Safra National Bank of New York je súčasťou webovej stránky J. Safra Group.

Skupina J. Safra Group

Skupina J. Safra Group (ďalej len "Skupina"), ktorej celkové spravované aktíva predstavujú viac ako 300 miliárd USD, pozostáva zo súkromných bánk pod názvom Safra a investičných holdingov v obchodných sektoroch založených na aktívach, ako sú nehnuteľnosti a agropodnikanie. Medzi záujmy Skupiny bánk na 160 miestach po celom svete sú: Safra National Bank of New York, so sídlom v New Yorku, USA; J. Safra Sarasin, so sídlom v Bazileji, Švajčiarsko; a Banco Safra, so sídlom v Sao Paule, Brazília; všetky sú z hľadiska konsolidovaného dohľadu navzájom nezávislé.

Skupina vlastní viac ako 200 špičkových komerčných, rezidenčných, maloobchodných a poľnohospodárskych nehnuteľností po celom svete, ako napríklad newyorský kancelársky komplex 660 Madison Avenue a ikonickú londýnsku Gherkin Building. Medzi jej investície v iných odvetviach patria okrem iného poľnohospodárske podniky v Brazílii a Chiquita Brands International Inc. Vďaka hlbokým vzťahom na trhoch po celom svete dokáže Skupina výrazne zvýšiť hodnotu podnikov, ktoré sú jej súčasťou. V Skupine Safra pracuje viac ako 34 000 zamestnancov.

Kontakt pre médiá

Ross Lovern

[email protected]

212 521 4866

Sonia Bucan

[email protected]

212 521 4808

SOURCE Safra National Bank of New York