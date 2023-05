Sports.com anuncia Majed Al Sorour como presidente

LONDRES, 26 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Sports.com anunciou hoje que o proeminente empresário saudita e executivo sênior, Majed Al Sorour, foi nomeado presidente.

A função do Sr. Al Sorour incluirá estratégia e execução de investimentos, bem como comunicações estratégicas e relações com investidores.

O Sr. Al Sorour é um empresário e empreendedor internacional com reputação de identificar o potencial de desempenho em negócios focados no crescimento. Ele tem um interesse particular nas indústrias de esportes e tecnologia. O futebol foi uma parte fundamental de sua juventude, competindo profissionalmente pelo Al Nassr Football Club, antes de atuar como diretor. A pedido especial, Al-Sorour foi nomeado CEO da Golf Saudi em 2018; como um dos muitos catalisadores transformadores da Visão 2030, supervisionando o desenvolvimento de um investimento multibilionário no desenvolvimento do esporte e suas oportunidades comerciais correlatas. Al-Sorour também foi a força motriz por trás do LIV Golf, atuando como Diretor Executivo, desde o início até o final da primeira temporada, e criando com sucesso um modelo de franquia de equipe no mundo do golfe. Suas estratégias disruptivas alcançaram a visão de tornar a Arábia Saudita um destino global para o golfe, criando novos modelos de negócios no processo. Como Diretor do Newcastle Football Club, desde sua aquisição em 2021, Al Sorour levou a equipe de perto do rebaixamento da Premier League Inglesa a uma das 5 maiores equipes, trabalhando em estreita colaboração com toda a organização desde o início para construir o que é agora uma das franquias mais valiosas do EPL.

A Sports.com está criando a melhor experiência de engajamento dos fãs no esporte, tudo a partir de uma plataforma imersiva. A Sports.com está empenhada em expandir os limites da tecnologia para oferecer interatividade e engajamento incomparáveis dos fãs, oferecendo uma plataforma central em que os usuários podem participar, competir e conectar-se em ambientes virtuais que refletem o entusiasmo, a energia e a paixão dos eventos esportivos do mundo real. Os fãs entrarão em um mundo totalmente imersivo em realidade estendida, jogos, comércio ao vivo, reprodutor de mídia e conteúdo original.

Além disso, a Sports.com, via sua divisão de empreendimentos, tem uma estratégia focada para criar a maioria e controlar investimentos em equipes esportivas, clubes, ligas e titulares de direitos comerciais em todo o cenário esportivo global. O foco principal do investimento será criar um portfólio dentro do futebol, automobilismo, boxe, críquete, e-sports e outros ativos esportivos relacionados.

O Sr. Al Sorour comentou: "estou muito satisfeito por ingressar na Sports.com em um momento tão crucial em seu crescimento. Vejo o potencial da Sports.com de usar tecnologia transformadora para mudar a forma como os torcedores interagem com o esporte, criando uma comunidade global engajada que nunca foi alcançada anteriormente".

O Vice-presidente da Sports.com, Matthew McGahan, dá as boas-vindas ao Sr. Al Sorour, comentando: "a Sports.com criará o mundo máximo de engajamento dos fãs no esporte, via nossa plataforma e investimentos, e os negócios irão beneficiar-se imensamente da experiência do Sr. Al Soruor em desafiar os limites tradicionais para criar melhores experiências esportivas para os fãs".

A Sports.com é uma plataforma totalmente imersiva que utiliza tecnologia transformadora para oferecer engajamento incomparável dos fãs no esporte. Nossos fãs participam de eventos esportivos ao vivo, acessam conteúdo exclusivo, envolvem-se em experiências de jogos e interagem com outros fãs e atletas em nosso ambiente virtual que reflete o entusiasmo, a energia e a paixão dos eventos esportivos do mundo real. Por meio dessa integração abrangente, redefinimos o cenário do entretenimento esportivo, criando uma comunidade esportiva vibrante e inclusiva.

