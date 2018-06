Spotify salué sur l'ensemble du Festival international de la créativité Cannes Lions

CANNES, France, 23 juin 2018 /PRNewswire/ -- Cela aura été une semaine à plein volume pour Spotify sur la Côte d'Azur à l'occasion du Festival international de la créativité Cannes Lions de cette année. Entre sa réception du prix de la Marque médiatique de l'année et les fêtes qu'il a offertes sur la plage, Spotify a organisé une série de tables rondes incitant à la réflexion, des ateliers et des discussions avec des personnalités influentes à la Spotify Beach House pour aborder certaines des questions les plus importantes de l'industrie. L'élégant bord de mer sur la Croisette a servi de port d'attache au service de la diffusion en continu durant toute la semaine au cours de laquelle ont eu lieu chaque jour des discussions et immersions de la marque, avec fêtes sur le rivage les nuits du mardi et du mercredi.

En se mettant en contact avec des partenaires dans son entreprise publicitaire croissante, Spotify a créé des remous plus que jamais auparavant à Cannes. La marque a rendu hommage à l'inspiration, à la culture prospective et au meilleur contenu en 2018 en faisant ce en quoi elle excelle : connecter les fans et la culture, et en apportant au monde la créativité.

Le point fort de la semaine aura été la remise à Spotify du prix de la « Marque médiatique de l'année » des Lions de Cannes, prix qui traditionnellement revient à une personne, mais qui pour la première fois cette année a été décerné à l'ensemble d'une marque. En recevant le prix au nom de la Société, son fondateur et PDG Daniel Ek a expliqué : « J'ai conscience que ce prix normalement récompense un individu isolé, mais je n'ai pas entrepris ce voyage tout seul. » Il a ajouté : « Nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui grâce à nos employés passés et présents, qui tous représentent l'essentiel de la partie intégrante de nos dix ans d'histoire. »

Spotify a également reçu cette année 10 Lions et 23 nominations en présélection, ce qui a presque doublé le décompte de médailles de l'an dernier. Parmi les prix figurent un Lion d'Or pour la campagne « David Bowie is here » et une série de Lions de Bronze pour la campagne des « 2018 Goals » (Objectifs de 2018). C'est par ailleurs la toute première fois que Spotify se trouve en lice pour le très convoité Lion de Titane avec « I'm with the banned ».

Catégorie Cannes Lions Entertainment pour la musique

OR : DAVID BOWIE IS HERE (David Bowie est ici)

ARGENT : I'M WITH THE BANNED (Je suis avec les exclus)

Catégorie Cannes Lions Media

OR : DAVID BOWIE IS HERE

Catégorie Cannes Lions Outdoors

ARGENT : DAVID BOWIE IS HERE

BRONZE : 2018 GOALS : BAD LIAR (Sale menteur)

BRONZE : 2018 GOALS : I LOVE GINGERS (J'aime les roux)

BRONZE : 2018 GOALS : MEDICAL PROFESSIONALS (Professionnels médicaux)

BRONZE : 2018 GOALS : DADDY PENCE

BRONZE : 2018 GOALS : KENDRICK

BRONZE : 2018 GOALS : BOOZY BRUNCH (Brunch arrosé)

Une autre marque d'approbation pour Spotify lui a été témoignée avec l'annonce du classement de son directeur du marketing Seth Farbman sur la liste Forbes 'World's Most Influential CMOs 2018' (CMO les plus influents dans le monde en 2018). Celui-ci a participé à une table ronde et une interview avec Forbes où il a exposé comment les CMO (directeurs du marketing) peuvent s'engager dans des conversations culturelles au nom de leurs marques. Business Insider a également classé Farbman numéro 1 sur sa liste des '25 Most Innovative CMOs in The World in 2018' (25 CMO les plus novateurs dans le monde) en 2018.

Lundi, Spotify s'est associé à Hulu pour rassembler des créateurs influents dans le domaine de la musique, de la télévision, du cinéma, des sports et du marketing pour une soirée intime d'exploration et de connexion sur le thème de l''authenticité'. Kerry Washington a recueilli les propos du public tandis que God-is Rivera servait de modérateur lors d'une discussion animée entre Miguel, Jessie Ware, Samira Wiley et Ramy Youssef sur la créativité et les influences à l'ère du numérique. Selon Miguel, « Rester à la hauteur de ce qui se passe au point de vue culturel, cela suppose s'intéresser sincèrement à d'autres travaux créatifs afin de garder sa compétitivité dans la culture en dehors de ses propres idées. » Après la discussion, Miguel interpréta « Sky Walker » qui a été diffusé en continu 180 millions de fois sur Spotify, puis « Come Through and Chill » et une version acoustique spéciale de la chanson « City of Angels », qu'il confia être l'une de ses préférées.

Spotify a organisé deux nuits de musique hautement énergétique continuant avec le coucher du soleil sur Spotify Beach. Mardi, ce furent les accents de « Mr. Brightside » qui retentirent le long de la plage alors que The Killers jouaient une sélection de leurs plus grands succès devant une audience enthousiaste au grand complet. Mercredi, les foules ont dansé tard dans la nuit avec les performances de CHVRCHES, groupe écossais de synthé-pop et rappeur Travis Scott. Travis conclut la nuit par une performance du haut du comptoir du bar. On a aperçu des invités célèbres dans la foule, notamment Kylie Jenner, Jordyn Woods, Common, Lena Waithe et Adam Rippon.

Dans la foulée d'une semaine tumultueuse, Spotify met en avant son titre de 'Marque médiatique de l'année' et se prépare pour que les conversations entamées à Cannes se poursuivent longtemps dans l'avenir.

À propos de Spotify

Spotify a transformé à tout jamais la façon dont on écoute de la musique lorsque nous l'avons lancé en 2008. Notre mission est de déverrouiller le potentiel de la créativité humaine en offrant à un million d'artistes créatifs l'opportunité de vivre grâce à leur art, et à des millions de fans l'opportunité d'apprécier ces créateurs et d'être inspirés par eux. Tout ce que nous faisons est animé par notre amour de la musique.

Découvrez, gérez et partagez gratuitement plus de 35 millions de titres, ou bien passez à Spotify Premium afin d'accéder à des fonctionnalités uniques parmi lesquelles un mode hors ligne, une meilleure qualité de son, Spotify Connect et une écoute sans publicité.

Nous sommes aujourd'hui le plus grand service d'abonnement à la diffusion de musique en continu avec plus de 170 millions d'utilisateurs, dont 75 millions d'abonnés à Spotify Premium sur un ensemble de 65 marchés.

Pour davantage d'informations et d'images, ou pour contacter notre équipe de presse, veuillez vous rendre sur notre page pour la presse à https://newsroom.spotify.com/.

