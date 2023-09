Spotlio AS confirme l'intégration opérationnelle de ses activités européennes et américaines

PALO ALTO, Californie, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Spotlio AS (la « société », Euronext Growth Oslo), anciennement dénommée Canopy Holdings AS, confirme l'intégration opérationnelle de ses activités européennes et américaines en propriété exclusive, représentées par les deux marques principales Spotlio et Catalate, respectivement. Les opérations intégrées, qui seront commercialisées auprès des clients sous la bannière consolidée de Spotlio, redéfiniront la technologie numérique des destinations et annonceront une nouvelle ère de solutions de pointe pour le secteur des stations de ski, des parcs et des attractions. Cette collaboration transformatrice renforce notre engagement en faveur de l'excellence dans le secteur et améliore l'expérience de millions de visiteurs.

Les opérations combinées permettent l'intégration des capacités à travers un portefeuille diversifié, permettant à Spotlio de connecter les stations et les attractions avec les consommateurs de la manière la plus efficace possible. L'intégration transparente de la tarification dynamique basée sur la demande et des solutions de commerce électronique sur diverses plateformes, du web aux applications mobiles, élimine les obstacles à la fourniture d'une expérience client omnicanale gratifiante. Cette amélioration favorise non seulement la fidélisation de la clientèle, mais répond aussi efficacement aux problèmes rencontrés par les exploitants de parcs et d'attractions à l'échelle mondiale.

Les activités combinées occupent une position unique dans le secteur des attractions payantes, avec une gamme d'offres comprenant des applications mobiles qui se targuent d'une note moyenne exceptionnelle de 4,6 sur plus de 37 000 avis, des cartes interactives englobant plus de 2 500 stations dans le monde, et de nouvelles fonctionnalités intuitives telles que les forfaits de ski mobiles. L'application communautaire Skitude, destinée aux skieurs de montagne, vient compléter ce portefeuille. Avec une présence mondiale reflétée par les membres de l'équipe répartis sur tous les continents, la société est prête à redéfinir les normes de l'innovation technologique pour les stations et les attractions.

Forte d'une expérience impressionnante de plus d'une décennie, Spotlio s'est imposée comme le premier fournisseur de solutions numériques en marque blanche pour les destinations. Spotlio compte parmi ses clients des stations mondialement reconnues telles que Aspen Snowmass, Vail Resorts et Crans Montana. Catalate, réputé pour son expertise en matière de services de tarification dynamique et de commerce électronique, a franchi des étapes remarquables, ayant facilité plus d'un milliard de dollars de ventes en ligne dans le secteur des parcs et attractions.

On ne saurait trop insister sur l'importance stratégique du soutien aux clients par le biais d'un réseau de partenariats. Spotlio et Catalate, grâce à leurs forces combinées, ont favorisé des collaborations précieuses avec des leaders de l'industrie tels que Inntopia, Skidata, Axess, JB Concepts, et Aspenware, entre autres. Ces partenariats sont essentiels pour renforcer les offres de services, stimuler l'innovation et garantir que Spotlio propose les solutions les plus complètes en matière de technologie numérique de destination. En tirant parti de l'expertise et des capacités des partenaires technologiques, Spotlio est mieux équipé pour contribuer à l'évolution des secteurs des centres de vacances, des parcs et des attractions.

Dans une démarche stratégique visant à transformer la société, l'accent reste mis sur le renforcement de la compétitivité, la réalisation d'une croissance durable et le maintien de la voie vers la rentabilité. Dans le cadre de cette stratégie, la marque Liftoptia.com sera abandonnée et, à cet égard, la société envisagera également de céder Liftopia.com. Cette décision reflète notre engagement à rationaliser les opérations et à aligner les ressources sur la vision et les objectifs à long terme. L'arrêt de Liftopia.com permettra à Spotlio d'améliorer son efficacité opérationnelle, de renforcer ses offres de base et, en fin de compte, d'offrir une plus grande valeur aux clients et aux parties prenantes.

« Aujourd'hui marque un moment charnière dans notre parcours, a déclaré Christian Erlandson, PDG du groupe Spotlio. L'union de Spotlio et de Catalate ouvre une ère de possibilités illimitées, où notre expertise collective remodèlera le paysage de la technologie numérique des destinations. »

Le remaniement des opérations combinées sous la marque consolidée de Spotlio, ainsi que le changement de nom de la société mère de Canopy Holdings AS à Spotlio AS, signifient l'harmonisation de la vision et un engagement commun à fournir une valeur inégalée aux clients dans le monde entier. Cet alignement stratégique ouvre la voie à un avenir caractérisé par l'innovation, la croissance et les expériences transformatrices.

Spotlio est une force pionnière dans la technologie numérique des destinations, qui propose des solutions sur mesure, des applications au commerce électronique, et presque tout ce qui se trouve entre les deux, qui redéfinissent la façon dont les voyageurs interagissent avec les centres de vacances, les parcs et les attractions. Fort d'une décennie d'excellence, Spotlio offre à ses clients des solutions numériques innovantes en marque blanche et des services de tarification, favorisant les connexions et améliorant les expériences à l'échelle mondiale.

Contact pour les médias : Katie Bottrell

SOURCE Spotlio AS