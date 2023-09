Spotlio begrüßt Benjamin Faden als Chief Revenue Officer zur Förderung von Wachstum und Innovation

PALO ALTO, Kalifornien, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- Spotlio, ein Vorreiter im Bereich der digitalen Technologie für Reiseziele wie Skigebiete, Parks und Sehenswürdigkeiten mit bezahltem Eintritt gibt die Ernennung von Benjamin Faden zum Chief Revenue Officer des Unternehmens bekannt. Bens vielseitige Erfahrung in der Führungsberatung und seine erfolgreiche Tätigkeit in der Hotel- und Gaststättenbranche prädestinieren ihn für die Leitung von Spotlios strategischen Initiativen für Wachstum und Innovation.

Bens beruflicher Werdegang geht über das Geschäftsleben hinaus und umfasst zehn Jahre engagierten Einsatz in der Politik, wo er staatliche und nationale Kampagnen leitete und sein Fachwissen im Bereich Kampagnenmanagement und Finanzen unter Beweis stellte.

In den letzten 12 Jahren hat Ben Tripleseat unauslöschlich geprägt und zwei bahnbrechende Produkte in den Bereichen Hotel und Restaurant/Familienunterhaltung eingeführt. Seine Bemühungen erstreckten sich auf die Vereinigten Staaten, Afrika, Asien und Europa. Bens Erfahrung in der globalen Expansion veranlasste die Unternehmensleitung, ihn mit der Einführung von Tripleseat in Europa im Jahr 2022 zu betrauen. Dort baute er vor Ort eine Präsenz in London auf und übernahm die Verantwortung für die europäische GTM-Strategie. Während dieser bemerkenswerten Reise wurde Ben Zeuge der Umwandlung von Tripleseat in ein globales Kraftzentrum mit 200 Mitarbeitern und einem Kundenstamm von 15.000 Kunden in 38 Ländern.

Mit dem Wunsch nach neuen Herausforderungen und dem Appetit darauf, Unternehmen durch monumentales Wachstum zu führen, fühlte sich Ben natürlich zu Spotlio hingezogen. Spotlios Vision, den Sektor der Ferienanlagen und Sehenswürdigkeiten zu revolutionieren, deckt sich mit Bens Fachkenntnissen im Bereich der Gastgewerbe-Technologie, was seinen Eifer bei der Entwicklung einer bahnbrechenden Geschäftsstrategie entfachte.

Ben ist begeistert: „Diese neue Gelegenheit bei Spotlio bietet die Chance, Innovationen im gesamten Bereich der Technologie für Reiseziele zu fördern."

„Die Ernennung von Ben Faden ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Strategie von Spotlio. Bens umfangreiche Erfahrung und sein Engagement, einen unvergleichlichen Mehrwert zu liefern, stimmen perfekt mit Spotlios Vision überein, die Technologie für Reiseziele zu verbessern und die Kundenorientierung deutlich zu erhöhen. Wir sind begeistert, ihn an Bord zu haben," so Christian Erlandson CEO von Spotlio.

Spotlio ist bereit, innovation voranzutreiben, Wachstum zu fördern und transformative Kundenerlebnisse in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Technologie für Reiseziele zu schaffen.

Spotlio heißt Ben Faden willkommen und freut sich darauf, gemeinsam neue Meilensteine zu erreichen.

Spotlio hält eine Vorreiterrolle in der digitalen Technologie für Reiseziele inne und bietet maßgeschneiderte Lösungen - von Apps bis hin zu E-Commerce und fast allem, was dazwischen liegt -, die die Art und Weise, wie Reisende mit Resorts, Parks und Sehenswürdigkeiten interagieren, neu definieren. Spotlio bietet seinen Kunden seit zehn Jahren innovative digitale White Label-Lösungen und Preisgestaltungsdienste, um Verbindungen zu fördern und Erfahrungen auf globaler Ebene zu verbessern.

Medienkontakt: Katie Bottrell [email protected]

SOURCE Spotlio AS