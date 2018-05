Sprint s'associe à Scopeworker® pour le déploiement de la 5G, qui pèse plusieurs milliards d'USD

NEW YORK, 22 mai 2018 /PRNewswire/ -- Scopeworker®, le logiciel de numérisation de la chaîne logistique, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Sprint pour aider à numériser sa chaîne logistique pesant plusieurs milliards d'USD. Après des essais fructueux ayant permis des économies à deux chiffres de pourcentage obtenus de façon constante pour le service achat de Sprint, Scopeworker lancera de multiples programmes pour mécaniser l'efficacité relative aux coûts, au temps et à la qualité. Les programmes Sprint constituent des investissements majeurs et pluriannuels, qui amélioreront très nettement la couverture, la fiabilité et la vitesse de son réseau.

Sprint's VP of Supply Chain, Cyril Pourrat (left) and Scopeworker Founder, Sean Yazbeck (right) at Sprint Headquarters in Overland Park, Kansas, USA

Scopeworker simplifie les chaînes logistiques des services les plus complexes au monde, grâce à une transformation numérique simple. La plateforme Web et les applications mobiles automatisent en temps réel les relations entre acheteurs, fournisseurs et employés, pour ubériser la chaîne logistique de bout en bout.

Sean Yazbeck, le fondateur de Scopeworker, a déclaré : « Nous sommes heureux de constater que la décision audacieuse de Sprint de procéder à la transformation numérique de sa chaîne logistique a immédiatement porté ses fruits. »

« Nous avons choisi la plateforme Scopeworker parce qu'elle révolutionne la chaîne logistique et change la façon dont les opérateurs bâtissent et exploitent les réseaux », a déclaré Cyril Pourrat, le vice-président en charge des achats et de la chaîne logistique chez Sprint. « La plateforme permet à notre équipe réseau d'avoir une visibilité totale sur l'ensemble des transactions sur le terrain et des mesures de suivi, y compris sur les économies réalisées. »

Selon des études effectuées dans le secteur, le marché numérisé de Scopeworker mécanise les économies relatives aux achats jusqu'à 30 % et augmente jusqu'à 30 % la productivité du personnel. Les parties prenantes font appel à l'analyse reposant sur l'IA pour rendre transparents de bout en bout le budget, la productivité et la gestion par exception en temps réel. Les systèmes externes, dont les PRE, les bases de données et les dispositifs de l'IdO, sont agrégés et leur action, automatisée.

Mariano Legaz, le directeur des achats de Sprint, a déclaré : « Comme nous nous préparons à fournir le premier réseau mobile 5G du pays au premier semestre de 2019, le système Scopeworker permettra à Sprint d'obtenir les services de construction aux meilleurs prix du marché. »

Justin Duval, le PDG de Scopeworker, a ajouté : « Scopeworker fournit aux entreprises une feuille de route simplifiée allant de la numérisation en silo, à la numérisation de bout en bout. C'est tout à fait exaltant d'observer la vitesse à laquelle Scopeworker a automatisé des solutions rentables pour des programmes de plusieurs milliards d'USD dans la densification 4G et 5G et la monétisation des réseaux de l'IdO des villes intelligentes et des entreprises. »

Scopeworker développe actuellement des programmes dans divers secteurs, dont l'énergie, les soins de santé et la gestion des interventions rapides du gouvernement en cas de catastrophe. En outre, Scopeworker s'associe à l'ONU pour automatiser la croissance économique durable et accroître la productivité du personnel dans le monde entier.

À propos de Scopeworker :

Scopeworker simplifie les chaînes logistiques des services les plus complexes au monde. La plateforme mécanise l'efficacité pour les acheteurs, donne des moyens aux fournisseurs et améliore le quotidien des employés de bureau et de terrain. Scopeworker est un système de gestion des fournisseurs de la chaîne logistique numérisée (DSC VMS, pour Digitized Supply Chain Vendor Management System) de l'industrie 4.0. Son interface Web et ses applications mobiles permettent aux entreprises de configurer intuitivement la numérisation de bout en bout de toute la chaîne logistique. Pas seulement les silos ; les caractéristiques comprennent la fonctionnalité PRE, le système de gestion des fournisseurs (VMS), l'appel d'offres fournisseurs en direct, l'achat automatisé, la gestion du personnel et le suivi de la productivité, le géorepérage, la fintech relative au processus d'approvisionnement complet (Procure-to-Pay) et l'analyse par IA en direct. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.scopeworker.com et www.twitter.com/scopeworker.

À propos de Sprint :

Sprint (NYSE : S) est une société de services de communications créant davantage de moyens plus efficaces pour connecter sa clientèle à ce qui lui importe le plus. Sprint, qui a fourni 54,6 millions de connexions au 31 mars 2018, est largement reconnue pour développer, créer et déployer des technologies novatrices, dont le premier service sans-fil 4G assuré par un opérateur national des États-Unis ; des marques leaders sans contrats comme Virgin Mobile USA, Boost Mobile et Assurance Wireless ; des capacités nationales et internationales de messagerie vocale instantanée ; et une infrastructure Internet mondiale de premier rang. La tradition d'innovation et de services de Sprint se poursuit à travers des investissements plus lourds, en vue d'améliorer nettement la couverture, la fiabilité et la vitesse de l'ensemble de son réseau national et ses efforts pour lancer le premier réseau mobile 5G des États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sprint.com et www.twitter.com/sprint.

