Sproule abre escritório na Cidade do México

Além da sede corporativa em Calgary, Canadá, o novo escritório mexicano apoia a estratégia de crescimento da empresa, coincidindo com este período crítico da transformação de energia no México. Como resultado da ratificação da reforma energética de 2014, o mercado mexicano de petróleo e gás está pronto para crescer. "A Sproule tem prestado muita atenção ao mercado mexicano. Nós estamos respondendo às novas oportunidades e prontos para localmente atender ao mercado com nossa certificação de reservas, caracterização de reservatórios e serviços de assessoria estratégica", disse Cameron Six, presidente e CEO da Sproule.

"A decisão de expandir nossa presença no México foi um passo lógico em nossa estratégia de crescimento dos negócios", disse Jim Chisholm, vice-presidente para a América Latina. "A área é rica em talentos de petróleo e gás, e o mercado é voltado para serviços locais. Nós temos a oportunidade de expandir ainda mais as nossas capacidades e aumentar a nossa competência no atendimento do atual e futuro mercado de energia".

Lionel Li, um funcionário da Sproule com 10 anos de experiência na indústria, atuará como gerente nacional para o México. Li traz uma extensa experiência em engenharia de petróleo, especificamente certificação de reservas, e tem um histórico comprovado de contribuições para o sucesso dos clientes. Ele será responsável pela direção de uma equipe de especialistas locais, para mais bem servir a nossos clientes mundiais.

Sobre a Sproule

Uma firma mundial de assessoria de energia, a Sproule está ancorada em profunda expertise geotécnica e de engenharia e num forte entendimento dos mercados de energia e exigências de políticas. A Sproule ajuda empresas de engenharia e petróleo, instituições financeiras e governos a minimizarem riscos e otimizarem decisões empresariais. O escritório do México será no endereço Andrés Bello N. 10, Col. Polanco, 11560, México, D.F. Sproule.com

Para mais informações: Karen Nemez, gerente de Marketing, Karen.Nemez@Sproule.com, 900, 140 – 4 Avenue SW, Calgary, AB T2P 3N3, Canada, Telefone: +1 403 294 5549

FONTE Sproule

SOURCE Sproule