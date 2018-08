Spustenie full node implementácie Bitcoin SV by malo plne obnoviť pôvodný bitcoinový protokol

LONDÝN, 16. augusta 2018 /PRNewswire/ -- nChain, celosvetový líder v oblasti výskumu a vývoja blockchainových (reťaz blokov) technológií, oznámil založenie Bitcoin SV, novej full- node implementácie pôvodného bitcoinového protokolu obnoveného vo forme Bitcoin Cash (BCH). S cieľom naplniť víziu zakladateľa bitcoinu Satoshiho Nakamotu získal projekt názov „Satoshiho vízia" alebo SV. Bitcoin SV vznikol na vyžiadanie viacerých podnikov na dolovanie BCH, medziiným aj spoločnosti CoinGeek a jeho snahe zabezpečiť jasnú voľbu pre baníkov, ktorí uprednostňujú pôvodnú verziu bitcoinu pri implementáciu BCH pred implementáciou, ktorá sa snaží o zmeny v pôvodnom bitcoinovom protokole, ktoré nie sú nutné.

Na začiatku tohto týždňa uverejnil CoinGeek jasné vyhlásenie o používaní hash výkonnosti BCH na podporu smeru bitcoinového protokolu konzistentného so Satoshiho víziou a potvrdil, že nebude podporovať implementácie alebo projekty, ktoré vnášajú do pôvodného bitcoinového protokolu zmeny, ktoré nie sú nevyhnutné. Zakladateľ spoločnosti CoinGeek Calvin Ayre vysvetľuje:

„Baníci by mali byť tí, ktorí do budúcnosti vytyčujú cestu v rámci bitcoinového priestoru, preto sa CoinGeek spolu s ostatnými baníkmi obrátil na spoločnosť nChain, aby spolu s odborníkmi zabezpečili implementáciu full node bitcoinového softvéru (využívaného v súvislosti s BCH), ktorý obnoví pôvodný bitcoinový protokol. CoinGeek sponzoruje celý projekt a plánuje dolovať spolu s Bitcoin SV. Vyzývame ďalších baníkov BCH, aby sa k nám pridali, využívali bitcoin SV, a tým podporili víziu Satoshiho."

Generálny riaditeľ skupiny nChain Jimmy Nguyen pri tejto príležitosti dodal:

„Spoločnosť nChain s radosťou reaguje na výzvu baníkov a poskytne svoje technické možnosti na podporu Bitcoin SV. Keď bude bitcoinový protokol plne obnovený a funkčný, podniky na celom svete spolu s vývojármi budú na jeho základoch môcť spoľahlivo budovať robustné aplikácie, projekty aj kapitál, tak ako doteraz využívali trvácne a stabilné internetové protokoly. Budúcnosť bitcoinu vidíme vo veľkých blokoch, veľkých podnikoch a veľkom raste. Bitcoin SV je dôležitým krokom práve smerom k tejto veľkej budúcnosti prostredníctvom profesionalizácie bitcoinu."

Plán

Prvým cieľom je pripraviť úvodné vydanie Bitcoin SV na testovanie počas prvého septembrového týždňa tohto roku. Kód sa bude odvíjať od základu verzie Bitcoin ABC v0.17.2. V rámci prvého vydania Bitcoin SV dostanú tieto plánované zmeny BCH výrazne bližšie k originálnemu bitcoinovému protokolu:

Obnova pôvodnejších Satoshi OP kódov: OP_MUL, OP_LSHIFT, OP_RSHIFT, OP_INVERT Odstránenie limitu 201 OP kódov na jeden zápis Zvýšenie maximálnej veľkosti bloku na 128 MB

Po dokončení bude kód aj podporné informácie k dispozícii na novom zdroji Bitcoin SV na Github. Bitcoin SV bude k dispozícii na open source využitie v rámci MIT licencie.

Tím vývojárov

Projektový tím bol zostavený s cieľom využitia osvedčených praktík v odbore a zaručenia a zaistenia full node implementácie v bezprecedentnej miere kvality a stability.

Hlavný vývojárom bude Daniel Connolly, ktorý do spoločnosti nChain vstúpil po 20. rokoch praxe v oblasti podnikových systémov a IT v rôznych agentúrach Organizácie spojených národov. Daniel anonymne podporuje projekt bitcoinu už niekoľko rokov spolu s projektom Electron Cash a je primárnym prispievateľom k systému BitcoinJ-Cash. Steve Shadders zo spoločnosti nChain bude technickým riaditeľom a zabezpečí dohľad nad projektom ako aj komunikáciu so sponzormi. Steve začal prispievať do projektu bitcoinu v roku 2011, keď sa stal autorom prvého mining pool engine s otvoreným zdrojom a bol jedným z najskorších prispievateľov k BitcoinJ. Tím začne pracovať s vývojármi triedy 5 C++, ktorí majú spoločne viac ako 95 rokov vývojárskej praxe. Na polovičný úväzok v ňom pracuje Dev Ops inžinier, na plný úväzok je v ňom zamestnaný inžinier pre zabezpečenie kvality spolu s mnohými podpornými pracovníkmi.

Projektový tím ešte hľadá ďalších vývojárov triedy C++ s priamou skúsenosťou s bitcoinom alebo s jeho infraštruktúrou. Záujemcovia môžu posielať svoje prihlášky na adresu: careers@nchain.com.

Projekt Bitcoin SV posilní svoj záväzok smerujúci k zvýšeniu kvality zaangažovaním externej spoločnosti pre bezpečnostný audit a poskytnutím bug bounty programu. Tieto opatrenia nájdete detailnejšie popísané v podrobnom ozname spoločnosti nChain.

Výzva pre konkurenciu

Viac node implementácií a viac konkurencie bitcoinu len prospievajú. Projekt Bitcoin SV preto víta iniciatívu ďalších vývojárskych tímov, ktoré chcú podporovať konsenzuálne zmeny navrhované v projekte Bitcoin SV. Tím projektu Bitcoin SV sa teší na spoluprácu s týmito tímami a vyzýva ich k súčinnosti pri testovaní a konsenzuálnom zdieľaní kódov.

Generálny riaditeľ nChain Group Nguyen dodáva:

„Prežívame vzrušujúce, ale aj zásadné obdobie v rámci pokroku bitcoinu BCH. Tešíme sa na spoluprácu s tímami z celého svete na projektoch ako je Bitcoin SV pri dosahovaní spoločného cieľa: zrealizovať pôvodnú Satoshiho víziu o bitcoine. "

PR: NB: Podrobné informácie o konferencii Týždeň CoinGeek v novembri Londýne a ako vstúpiť do (voľnej) asociácie bComm.

O SPOLOČNOSTI NCHAIN GROUP: nChain Group je celosvetovým lídrom v oblasti výskumu a vývoja blockchainových technológií. Poslaním tejto spoločnosti je umožniť rozmach a celosvetové prijatie bitcoinovej siete so zameraním na Bitcoin Cash (BCH) ako na skutočný bitcoin.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/731447/nChain_Bitcoin_SV_t_logo_Logo.jpg