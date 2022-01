Sputnik V démontre une forte protection contre le variant Omicron, avec une activité de neutralisation du virus plus de 2 fois supérieure à celle du vaccin Pfizer selon une étude comparative indépendante unique réalisée par l'Institut Spallanzani en Italie

MOSCOU, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le Centre national de recherche en épidémiologie et microbiologie Gamaleya (Centre Gamaleya) et le Fonds russe d'investissement direct russe (RDIF, le fonds souverain russe, investisseur dans les vaccins contre les coronavirus Sputnik V et Sputnik Light), ont annoncé aujourd'hui qu'une étude comparative indépendante unique menée à l'Institut National des Maladies Infectieuses Lazzaro Spallanzani (Italie) par une équipe conjointe de chercheurs de l'Institut et du Centre Gamaleya a montré que 2 doses de Sputnik V procurent des titres moyens géométriques (MGT) des anticorps neutralisant le virus contre le variant Omicron de la COVID plus de 2 fois plus élevés que 2 doses du vaccin Pfizer (2,1 fois plus élevés au total et 2,6 fois plus élevés 3 mois après la vaccination).

Un article rédigé par une équipe de 12 scientifiques italiens et 9 scientifiques russes dirigée par Francesco Vaia, directeur de l'Institut Spallanzani et Alexandrу Gintsburg, directeur du Centre Gamaleya, a été publié dans medRxiv (le serveur de prépublication pour les sciences de la santé) et est disponible sur :

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.15.22269335v1

L'étude a été menée à l'Institut Spallanzani dans des conditions de laboratoire égales à l'Institut italien Spallanzani sur des groupes comparables de sérums d'individus vaccinés avec Sputnik V et Pfizer, sans différence statistiquement significative dans l'activité neutralisante contre le variant Wuhan.

Les avantages de Sputnik V sont l'utilisation de la glycoprotéine S native (protéine de pointe sans stabilisation de la proline et autres modifications) et l'utilisation d'un schéma de vaccination prime-boost hétérologue. Le vaccin Pfizer utilise la protéine de pointe sous une forme stabilisée à la proline contrairement à Sputnik V. La stabilisation de la proline et d'autres modifications peuvent déplacer une réponse immunitaire principalement vers le domaine de liaison au récepteur (RBD) en mutation active de la protéine de pointe. Dans la variante Omicron, un nombre substantiel de mutations ont été enregistrées précisément dans RBD, c'est pourquoi une baisse aussi importante de l'activité neutralisante contre cette variante peut être observée dans les sérums des vaccinés avec Pfizer.

Le renforcement avec Sputnik Light dans le cadre de l'approche "mix & match" peut aider à remédier à la faible efficacité des vaccins à ARNm contre Omicron ainsi qu'à l'efficacité documentée, rapidement décroissante, des vaccins à ARNm contre le COVID-19. Des partenariats entre les vaccins adénoviraux et à ARNm pourraient fournir une protection plus forte contre Omicron et d'autres variants.

Sur la base des données recueillies par l'Institut Spallanzani et des résultats d'études précédentes, le rappel hétérologue ("mix & match") avec Sputnik Light est la meilleure solution pour augmenter l'efficacité des autres vaccins et prolonger la période de protection du rappel car la configuration optimale de la plateforme adénovirale offre une meilleure protection contre Omicron et autres mutations :

a. Sputnik Light en tant que rappel augmente significativement l'activité de neutralisation du virus contre Omicron, ce qui est comparable aux titres observés après Sputnik V contre le virus de type sauvage, liés à des niveaux de protection élevés. Les résultats de l'étude ont été résumés dans un article disponible sur :

www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.17.21267976v1

b. Sputnik Light a déjà montré de solides résultats en tant que booster dans les essais « mix & match » en Argentine. Une combinaison de Sputnik Light avec des vaccins produits par AstraZeneca, Sinopharm, Moderna et Cansino, menée dans 5 provinces (ville et province de Buenos Aires, ainsi que Córdoba, La Rioja et San Luis) a démontré que Sputnik Light induit des anticorps plus forts et T -réponse cellulaire par rapport à un régime homologue (deux injections du même vaccin). Chaque combinaison de "cocktail de vaccins" avec Sputnik Light a fourni un titre d'anticorps plus élevé le 14e jour après l'administration d'une deuxième dose par rapport aux régimes homologues originaux (même vaccin que la première et la deuxième dose) de chacun des vaccins.

c. Comme la durée de la protection vaccinale est essentielle pour éviter les rappels fréquents, les auteurs d'une autre étude en Argentine ont noté que la protection contre le coronavirus reste stable après la vaccination avec le vaccin russe Sputnik V en raison de la maturation des anticorps, ce qui améliore la puissance des anticorps contre les mutations virales d'évasion.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.22.21262186v1

d. L'étude menée par un certain nombre d'instituts très respectés aux États-Unis (Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard University, Ragon Institute of MGH, MIT et University of North Carolina) a démontré que le renforcement du vaccin Pfizer avec le vecteur Ad26 produit une protection durable optimale contre Omicron avec Augmentation 4 fois plus élevée des cellules T spécifiques d'Omicron et 2,4 fois des titres d'anticorps neutralisants par rapport au rappel Pfizer. Sputnik Light est basé sur le vecteur Ad26 et est le rappel universel pour les autres vaccins contre toutes les mutations :

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.02.21267198v2

e. Une étude américaine sur 168 millions de personnes a montré que le vaccin COVID à un coup basé sur Ad26 est supérieur contre les infections et les hospitalisations aux vaccins à ARNm à deux coups qui diminuent rapidement. Au cours du 6ème mois après la vaccination, la protection de Pfizer contre l'hospitalisation est devenu 4 fois plus faible, alors qu'il n'y avait aucune preuve de diminution de la protection contre l'hospitalisation pour le vecteur Ad26 :

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.05.22268648v1

f. Une autre étude menée sur près de 500 000 soignants en Afrique du Sud a démontré une efficacité de 85 % du rappel Ad26 contre les hospitalisations causées par la variante d'Omicron :

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.28.21268436v1.full-text

Un partenariat entre les fabricants de vaccins par le biais d'un renforcement hétérologue ("mix & match") par d'autres vaccins est nécessaire pour faire face à l'efficacité décroissante rapide des vaccins à ARNm contre le COVID-19, qui a été documentée dans plusieurs études :

a. L'étude aux États-Unis parmi la population âgée de 65 ans et plus a démontré que la diminution de l'efficacité du vaccin à ARNm contre Delta s'est accélérée après le mois 4, atteignant un minimum d'environ 20 % au cours des mois 5 à 7

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2787183

b. Selon des données suédoises, l'efficacité du vaccin Pfizer contre la souche Delta tombe en dessous de 30% après 6 mois

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

c. L'Agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré que ceux qui avaient reçu trois doses du vaccin de Pfizer ont vu leur protection contre la maladie symptomatique causée par la variante d'Omicron chuter à 45% en 10 semaines.

https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-sars-cov-2-variants-technical-briefings

Alexander Gintsburg, directeur du Centre national de recherche en épidémiologie et microbiologie, a déclaré :

"L'étude conjointe du Centre Gamaleya et de l'Institut Spallanzani a confirmé les résultats obtenus au cours de notre étude indépendante publiés en décembre 2021. Les données scientifiques solides prouvent que Sputnik V a une activité de neutralisation virale plus élevée contre Omicron par rapport aux autres vaccins et jouera un rôle majeur dans la lutte mondiale contre ce nouveau variant contagieux".

Denis Logunov, directeur adjoint du Centre national de recherche en épidémiologie et microbiologie, a noté :

"L'Institut Spallanzani est l'un des principaux centres de recherche européens et notre étude conjointe a fourni une opportunité unique d'analyse indépendante de différentes plateformes vaccinales contre Omicron. La plateforme de vecteurs adénoviraux au cœur des vaccins Sputnik V et Sputnik Light s'est une fois de plus révélée être la meilleure solution pour créer une immunité forte et durable contre la COVID et ses nouveaux variantes".

Kirill Dmitriev, directeur général du Fonds russe d'investissement direct (RFPI), a commenté:

"Les résultats des recherches en Italie confirment que Sputnik V offre la meilleure protection contre Omicron. La plateforme adénovirale a déjà montré une grande efficacité dans la lutte contre les mutations de la COVID. L'association de différentes plateformes en est la clé et le renforcement hétérologue ("mix & match") avec Sputnik Light aidera à augmenter l'efficacité d'autres vaccinsdans le contexte du défi combiné Delta et Omicron".

