Sputnik V induz resposta robusta de anticorpos neutralizantes à variante Ômicron, o que pode ser acentuado ainda com a dose de reforço da Sputnik Light, mostra o estudo preliminar do Gamaleya Center

- Estudo laboratorial preliminar recente do Gamaleya Center mostra que a Sputnik V demonstra alta atividade neutralizante do vírus (VNA) contra a variante Ômicron (B.1.1.529) e espera-se que forneça forte proteção contra doenças graves e internação.

- A Sputnik V demonstrou uma redução 3-7 vezes menor na atividade neutralizante do vírus contra a Ômicron em comparação com dados de outros fabricantes de vacinas: 11,8 vezes de diminuição do VNA para Sputnik V em comparação com 41 vezes menor para a Pfizer-BioNTech (de acordo com o estudo liderado por cientistas do Africa Health Research Institute, publicado em 7 de dezembro de 2021[i]) e 49-84 vezes de redução para Moderna (de acordo com o estudo publicado por um grupo de pesquisadores de institutos científicos, incluindo o Centro de Pesquisa de vacinas, em 15 de dezembro, 2021[ii]). Até agora, a Sputnik V está mostrando os melhores resultados de neutralização do vírus contra o Ômicron em comparação com outras vacinas.

- O estudo foi realizado utilizando soro por um período mais longo após a vacinação (mais de 6 meses após a vacinação) como indicador da proteção de longo prazo da Sputnik V, em comparação com períodos curtos estudados por outros fabricantes de vacinas (12-27 dias para Pfizer-BioNTech e 28 dias para Moderna).

- A Sputnik V provoca uma resposta forte e duradoura das células T e, como 80% dos epítopos na proteína spike não são afetados pelas mutações na variante Ômicron, espera-se que a Sputnik V forneça proteção duradoura contra doenças agravadas pela Ômicron. A imunidade de longa duração da Célula T contribui para 80% de eficácia contra a Delta, nos meses 6-8, em comparação com a eficácia de menos de 29%, demonstrada por certas vacinas de mRNA após 6 meses.

- A Sputnik Light como um reforço aumenta significativamente a atividade de neutralização do vírus contra a Ômicron, com base em soro 2-3 meses após a revacinação. A atividade neutralizante de vírus contra Ômicron 2-3 meses depois de um reforço com a Sputnik Light nesse estudo laboratorial preliminar é maior do que a VNA contra o vírus "tipo selvagem" 6 meses após a vacinação com Sputnik V. Com base nesses dados, a eficácia esperada da Sputnik V com dose de reforço com a Sputnik Light contra a infecção pela Ômicron pode ser de mais de 80%, considerando que a Sputnik V mostrou eficácia de mais de 80% contra o vírus "tipo selvagem" seis meses após a vacinação.

- 100% dos indivíduos revacinados com a dose de reforço da Sputnik Light desenvolveram anticorpos neutralizantes contra a Ômicron e demonstraram níveis altos 2-3 meses após a revacinação em comparação com apenas 25% para quem recebeu o reforço da Pfizer e apresentou nível de anticorpos neutralizantes 3 meses após a vacinação (como demonstrado no estudo publicado por diversos institutos científicos, incluindo o Instituto de Virologia Médica de Frankfurt, em 13 de dezembro de 2021 [iii]).

- Espera-se que o reforço com a Sputnik Light ofereça forte proteção contra infecções, doença grave e hospitalização por Ômicron. A dose de reforço com Sputnik Light é recomendada para fortalecer a eficácia das vacinas contra a Ômicron e pode aumentar a eficácia de muitas vacinas com rápida perda de eficácia, à luz do desafio conjunto de Delta e Ômicron. A Sputnik Light é um reforço universal para outras vacinas, incluindo Sputnik V. Na Argentina, uma combinação de Sputnik Light com outras vacinas demonstrou sua efetividade como um reforço universal, induzindo uma resposta de anticorpos e células-T mais forte em comparação com um regime homólogo de duas doses.

- Sputnik V e Sputnik Light foram desenvolvidas com base em tecnologia segura e estudada por mais de 30 anos e não foram associadas a raros efeitos colaterais graves, como miocardite ou pericardite.

- A maior segurança e eficácia da Sputnik V e da Sputnik Light foi demonstrada em mais de 30 estudos e publicações com dados do mundo real de mais de 10 países.