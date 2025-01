SQLI nomme Erwan Le Duff Directeur Général

LEVALLOIS-PERRET, France, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- SQLI, groupe européen de services digitaux, annonce la nomination d'Erwan Le Duff au poste de Directeur Général à compter du 1er janvier 2025. Il succède à Philippe Donche-Gay, qui occupait cette fonction depuis septembre 2020. Ce changement marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement de l'entreprise.

Un redressement confirmé

Philippe Donche-Gay restera Président du Conseil d'Administration. Sous sa direction, l'entreprise aura traversé la crise sanitaire, redressé durablement sa performance financière, et enregistré une croissance en ligne avec le marché.

Philippe Donche-Gay déclare « Après quatre années en tant que Directeur Général, je suis fier des progrès réalisés par SQLI et de sa place parmi les acteurs clés de la transformation Digitale. Je suis convaincu qu'Erwan Le Duff possède l'expertise et le leadership nécessaires pour mener l'entreprise vers de nouveaux succès. »

Une expérience solide au service du Groupe

Avant de rejoindre SQLI en septembre 2024 comme Directeur Général Délégué en charge des opérations, Erwan Le Duff avait dirigé Odigo, entreprise spécialisée dans les solutions CCAAS (Contact Center as a Service), depuis 2015. Il a également passé une grande partie de sa carrière au sein du groupe Capgemini, où il a occupé des postes stratégiques dans le secteur des Télécommunications avant d'en prendre la direction en 2011.

Sous sa direction, SQLI ambitionne de renforcer ses engagements envers ses collaborateurs, partenaires et clients, tout en consolidant la place du Groupe dans des secteurs clés tels que l'expérience client, le commerce composable, l'intelligence artificielle et la data.

Erwan Le Duff souligne : « Je suis honoré de prendre la direction de SQLI et déterminé à poursuivre la dynamique développement. Avec nos équipes, nos clients et nos partenaires, nous continuerons à innover et à relever les défis de notre secteur afin de consolider notre position d'acteur clé. »

A propos de SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le digital. Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance. Ses 2 200 collaborateurs sont répartis dans 12 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2023, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 251 M€. SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

