SQUADRA anuncia aquisição da Digicade, empresa especializada em georreferenciamento

Expansão traz nova frente de atuação para a Squadra, com soluções inovadoras para diferentes verticais

SÃO PAULO, 23 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A SQUADRA, consultoria de tecnologia que apoia toda a jornada de transformação digital de empresas, anuncia a aquisição da Digicade, companhia amplamente reconhecida por soluções de georreferenciamento. Com o acordo, a SQUADRA passa a ter em seu portfólio tecnologias de georreferenciamento para segmentos como telecomunicações, utilities, saúde, varejo, indústria, logística e diversos outros. A integração das duas empresas visa aumentar o potencial digital dos clientes atendidos, estimulando experiências e resultados positivos aos negócios. Com a aquisição, o time da SQUADRA, que já conta com mais de 600 squaders, recebe mais 60 novos colaboradores, uma equipe altamente qualificada, além das soluções de inteligência geográfica. A SQUADRA assume 100% da operação da frente de serviços da Digicade. A compra da Digicade faz parte de uma estratégia de crescimento acelerado, que visa levar a SQUADRA ao patamar de receita de R$ 1 bilhão nos próximos três anos. Valores sobre a transação não serão divulgados.

"A aquisição da Digicade faz parte da nossa visão de crescimento inorgânico, que foca em trazer novas competências ou fortalecer as já existentes, para explorá-las melhor e ampliar a atuação e o valor das soluções fornecidas ao mercado", afirma André Cioffi, CEO da SQUADRA. De acordo com o executivo, esse processo de M&A (Fusões e Aquisições) reforça o posicionamento da SQUADRA como uma consolidadora de empresas e tecnologias para gerar mais valor para a jornada de transformação digital dos clientes. "Seguimos com nossa agenda de M&A, absorvendo times qualificados, experiências, complementaridade de especialidades e receita. Temos metas de novas aquisições durante o ano. Com a compra da Digicade, estamos adquirindo uma forte competência em soluções integradas de inteligência geográfica, que será valiosa para diversas verticais que atendemos, especialmente em um mercado ultraconectado e distribuído, com adoção cada vez maior de 5G e Internet das Coisas", diz.

Além da Digicade, a SQUADRA simultaneamente fez um investimento no Geosite, linha de produtos SaaS que foi desenvolvida pela Digicade. O Geosite passará por um spin off ganhando estrutura própria, e passa a fazer parte da Venture Builder da SQUADRA, criada em 2019 para acelerar empresas de tecnologia via investimentos e que já conta com outras seis companhias: Wblio, Arkhi, Wings, GoBuyer, Digitalbot e GoToData. Outra novidade que também está chegando para o pool de empresas aceleradas da Venture Builder é o SQ Work, espaços de coworking em Belo Horizonte, no bairro Estoril, e em São Paulo, no bairro Chácara Santo Antônio, que contam com toda estrutura para locação de estações individuais ou para times completos. Em Belo Horizonte, o prédio próprio de quatro andares conta com dois espaços para eventos, sala de jogos e salas de reunião.

Entre as soluções do Geosite, vale destacar o Geosite Telecom, que possibilita às operadoras de telecomunicações e pequenos provedores de internet (ISPs) gerenciar toda a sua rede de fibra óptica. Por meio de interface intuitiva e amigável, a plataforma Geosite Telecom proporciona uma completa gestão de ativos, passivos e infraestrutura, possibilitando consultas e análises que fornecem apoio para a tomada de decisões estratégicas referentes à manutenção ou expansão da rede de fibra óptica.

Já o Geosite Equipes de Campo é a solução ideal para a demarcação de lugares, gerenciamento de pessoas e de atividades que são realizadas em campo, como equipes de manutenção. O sistema permite a construção de rotas atualizadas de acordo com dados de trânsito e condições de vias, recebimento de alertas quando o perímetro demarcado por cercas digitais é extrapolado, entre outras funcionalidades, mantendo todo o histórico de atendimento. Por meio da solução, é possível gerenciar equipes externas e realizar mapas indoor, ajudando também a dimensionar a quantidade de profissionais necessária para atender ocorrências.

"Estamos muito felizes com o acordo fechado com a SQUADRA e acreditamos em um crescimento acelerado proporcionado pela oferta de serviço complementar entre as empresas, além de garantir novas oportunidades aos colaboradores da Digicade", afirma Carlos Henrique Scotellaro, CEO e sócio da Digicade, que comandará os negócios do Geosite juntamente com o alto escalão da SQUADRA. Rosaria Scotellaro, cofundadora da Digicade e do Geosite, continuará como sócia da empresa Geosite, mas agora não atuará diretamente na operação. Segundo Carlos Henrique, as soluções de inteligência geográfica contribuem com a tomada de decisão nos mais diversos segmentos ao permitir a análise de informações espaciais e a integração de dados georreferenciados diversos, o que possibilita a identificação de padrões, tendências e relações. "As soluções melhoram a eficiência operacional, a gestão de riscos e a produtividade, além de permitir uma projeção mais fiel dos investimentos necessários para as operações".

Sobre a SQUADRA

A SQUADRA é uma consultoria de tecnologia especializada em transformação digital. Com 35 anos no mercado e mais de 600 colaboradores, atua como um fornecedor completo de soluções digitais para organizações de todos os portes e segmentos. É uma das pioneiras no Brasil na oferta de serviços estratégicos para desenvolvimento e aplicação, além de realizar toda a gestão tecnológica dos negócios ao criar jornadas evolutivas completas, que incluem planejamento, definição da estratégia digital, disseminação da cultura ágil e implementação de soluções integradas para melhoria da experiência do cliente. Sempre focada em inovação, tem acelerado seu crescimento com aquisições (como a da Just Digital, Grená e Digicade), além de investir, por meio de sua Venture Builder, em oito empresas (Wblio, Arkhi, GoBuyer, Wings4Business, DigitalBot, GoToData, Geosite e SQ Work), que estão conectadas neste ecossistema digital de entrega unificada planejada para atender com profundidade cada etapa da jornada de transformação dos clientes. A empresa acredita que evoluir é o jeito mais inteligente de se transformar. Para mais informações, acesse: www.squadra.com.br

FONTE SQUADRA

SOURCE SQUADRA