SQUADRA e Cervello impulsionam o mercado de ITSM no Brasil

Aliança tem o objetivo de gerar eficiência para os projetos de transformação digital

SÃO PAULO, 19 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A SQUADRA, consultoria de tecnologia que apoia toda a jornada de transformação digital das empresas, anuncia uma parceria estratégica com a Cervello para ampliar a oferta de soluções de ITSM (Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação) no mercado brasileiro.

A colaboração visa atender à crescente demanda por eficiência, produtividade e inovação no setor de TI, e deve gerar benefícios mútuos.

Para a SQUADRA, significará um incremento substancial na receita, uma ampliação notável do portfólio de produtos e serviços, a consolidação de sua posição no competitivo mercado de ITSM e um considerável aumento na base de clientes. A SQUADRA pretende expandir sua carteira de clientes para alcançar novos horizontes por meio da oferta da solução Cervello ESM Suite.

Já para a Cervello, a parceria representa uma expansão significativa de sua presença no setor, um aumento expressivo na base de clientes e a oportunidade valiosa de contar com um parceiro altamente qualificado para fortalecer sua posição no cenário empresarial. A Cervello enxerga a aliança com a SQUADRA como uma oportunidade para ampliar os negócios, além de estabelecer raízes sólidas e duradouras.

Essa parceria também permitirá à SQUADRA oferecer uma solução de ITSM completa e integrada, aprimorando ainda mais sua expertise em governança de serviços baseados na ITIL (Information Technology Infrastructure Library), com foco na melhoria da eficiência e produtividade dos processos de TI e CSC (Central de Serviços Compartilhados).

A SQUADRA ficará responsável por comercializar, implementar e sustentar a solução Cervello ESM Suite, enquanto a Cervello fornecerá treinamento, suporte e atualizações.

"Esta parceria com a Cervello fortalecerá nossa posição no Brasil e a jornada de transformação digital de nossos clientes", destaca Rodrigo Dias, Head of Corporate IT da SQUADRA.

"Prevemos uma colaboração de sucesso e vamos trabalhar em conjunto em projetos de inovação dentro da plataforma Cervello ESM Suite, para desenvolver novas soluções e serviços, proporcionando um ambiente de vanguarda para os nossos clientes", complementa Dias.

Para Roberto Fidalgo, Diretor Comercial da Cervello, os processos integrados, combinados com uma base de conhecimento estruturada, elevam a qualidade e a padronização dos serviços de atendimento, resultando em maior lucratividade, produtividade e, acima de tudo, na capacidade de reduzir custos operacionais, permitindo o investimento em expansão e inovação.

"A Cervello ESM Suite não é apenas uma solução tecnológica; é uma maneira de gerenciar o relacionamento das empresas com os clientes internos e externos de forma ainda mais personalizada", diz o executivo.

Com o foco em resultados alinhado à visão de longo prazo das empresas, ambas atuarão para buscar atender às necessidades dos clientes em um setor cada vez mais voltado para a inovação e eficiência, sempre combinado com as melhores práticas da ITIL e os modelos de atendimento com chatbot e Inteligência Artificial.

A SQUADRA, renomada por sua excelência em qualidade, processos e governança, está prestes a consolidar ainda mais sua presença de mercado por meio desta parceria estratégica.

O momento representa um importante passo para oferecer soluções de ITSM de alta qualidade, demonstrando o comprometimento das empresas em atender às necessidades em constante evolução das organizações.

"Vamos ajudar nossos clientes a darem um salto tecnológico extremamente significativo", finaliza o executivo da SQUADRA.

Sobre a SQUADRA

A SQUADRA é uma consultoria de tecnologia especializada em transformação digital. Com mais de 35 anos no mercado e mais de 600 colaboradores, atua como um fornecedor completo de soluções digitais para organizações de todos os portes e segmentos. É uma das pioneiras no Brasil na oferta de serviços estratégicos para desenvolvimento e aplicação, além de realizar toda a gestão tecnológica dos negócios ao criar jornadas evolutivas completas, que incluem planejamento, definição da estratégia digital, disseminação da cultura ágil e implementação de soluções integradas para melhoria da experiência do cliente. Sempre focada em inovação, tem acelerado seu crescimento com aquisições (como a da Just Digital, Grená e Digicade), além de investir, por meio de sua Venture Builder, em oito empresas (Wblio, Arkhi, GoBuyer, Wings4Business, DigitalBot, GoToData, Geosite e SQ Work), que estão conectadas neste ecossistema digital de entrega unificada planejada para atender com profundidade cada etapa da jornada de transformação digital dos clientes. A empresa acredita que evoluir é o jeito mais inteligente de se transformar. Para mais informações, acesse: www.squadra.com.br .

Sobre a Cervello

A Cervello é uma empresa totalmente brasileira, especializada no desenvolvimento e aprimoramento de seu software de ITSM/BPMS. Sua missão é criar soluções que atendam às demandas do mercado, considerando as especificidades de cada organização, oferecendo uma plataforma robusta com um modelo de licenciamento justo, que se adapta às necessidades individuais de cada cliente. Ao longo dos anos, a empresa investiu em pesquisa e atualização tecnológica contínua para garantir uma aplicação sempre à frente, buscando oferecer a melhor experiência para usuários e gestores de negócio, priorizando a qualidade através da automatização e estruturação dos processos em um ambiente "multicanal". Em 2014, a Cervello se tornou uma empresa independente, através de um spin-off. Desde então, clientes de diversos tamanhos e setores têm adotado sua solução. Hoje, a organização gerencia milhares de usuários e milhões de tickets, abrangendo desde processos básicos até os mais intrincados, integrando todas as áreas e fluxos de trabalho das empresas.

FONTE SQUADRA

SOURCE SQUADRA