Squared Financial Group nomme un nouveau directeur commercial pour renforcer le développement de ses activités

Priorité donnée à la planification et le développement des activités

Refonte du site web et des applications mobiles

LIMASSOL, Chypre, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Squared Financial , la société de courtage internationale de premier plan, nomme Andreas Lazarou au poste de directeur commercial, renforçant ainsi la planification des activités et catalysant le développement commercial.

Andreas Lazarou, CCO at SquaredFinancial

Le recrutement de M. Lazarou est une nouvelle étape dans les efforts déployés par le groupe pour développer son activité et devenir un guichet unique pour les traders et les investisseurs du monde entier. L'entreprise est en train de réorganiser son site internet et de mettre à jour ses applications de trading mobiles. La technologie, l'infrastructure et le support qu'elle a mis en place pour optimiser l'expérience de trading de ses clients l'ont rapprochée de la volonté de marquer sa présence dans l'arène du trading. M. Lazarou sera le fer de lance du développement commercial et du marketing. Sa passion pour les tendances marketing sera le moteur de l'expansion et de l'augmentation des volumes de vente, de la croissance de l'image et de la présence de la marque, et du maintien de la réputation en ligne et hors ligne. Il apporte avec lui 20 ans d'expérience en marketing, communication et stratégie de développement commercial.

Andreas Lazarou, Directeur commercial chez Squared Financial, a déclaré : « Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre Squared Financial à un moment où le groupe est en plein essor franchit étape après étape. La scène du trading est encombrée de sociétés de courtage et c'est à ce moment-là que Squared Financial veut se démarquer avec sa vision avant-gardiste du trading. Je suis sûr que l'équipe et moi-même utiliserons ce qui a déjà été construit comme un tremplin vers de plus grands succès à l'avenir. »

Husam Al Kurdi, PDG de Squared Financial Group, a ajouté : « L'expérience avérée d'Andreas et son sens stratégique pour stimuler la croissance et renforcer l'image de marque sont ce dont nous avons besoin ici à Squared Financial. Notre objectif étant de devenir le partenaire à long terme des investisseurs, nous voyons notre équipe s'agrandir, nos offres se multiplier, nos juridictions s'étendre et notre stratégie s'adapter à un monde de défis en constante évolution. L'arrivée d'Andreas dans l'équipe fera la différence. »

À propos de Squared

Squared Financial est une entreprise de nouvelle génération, multi-actifs et multi-juridictionnelle, qui offre un accès mondial à plus de 10 000 produits et services financiers. Elle propose un support client multilingue et des FinTech conçues pour aider les investisseurs à gérer, développer et diversifier leurs placements.

Fondée en 2005, Squared Financial combine plus de 15 ans d'expertise financière et d'expérience du marché avec un leadership nouveau et dynamique. En 2020, un programme d'expansion très ambitieux a été lancé afin de réunir les meilleures technologies et les meilleures personnes pour offrir un service mondial de classe mondiale qui atteindra et dépassera les objectifs d'investissement à court et à long terme des clients.

Pour en savoir plus, consultez le site www.squaredfinancial.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1953612/Squared_Financial.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1951337/Squared_Financial_Logo.jpg

SOURCE Squared Financial