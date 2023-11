SquaredFinancial entame une nouvelle phase de croissance, posant les jalons de la réussite de son activité

SquaredFinancial renforce sa direction avec l'arrivée de six cadres expérimentés du secteur, afin d'améliorer son expertise et sa stratégie

LUXEMBOURG, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Fondateur et PDG de SquaredFinancial, Philippe Ghanem, qui cumule 20 ans d'expérience dans le secteur financier, a lancé, au début de ce trimestre, un vibrant appel aux talents pour qu'ils rejoignent son entreprise, soulignant que les ressources humaines sont la pierre angulaire de toute entreprise prospère, qu'elles catalysent la croissance et qu'elles sont le moteur de l'innovation.

Philippe Ghanem, SquaredFinancial Founder & CEO

Alors que l'entreprise entame une phase passionnante d'expansion et de croissance, elle renforce son équipe de direction avec la nomination de six cadres expérimentés du secteur. Ces dernières nominations clés renforceront l'équipe actuelle, composée d'experts et de professionnels du secteur, qui a jeté les bases d'un parcours révolutionnaire.

Depuis 2005, le parcours exceptionnel de SquaredFinancial dans le domaine de la technologie financière a été marqué par l'innovation et un engagement inébranlable à fournir des services de premier ordre aux investisseurs du monde entier. Motivée par une vision inébranlable, la société, avec sa direction et son équipe, est toujours restée à l'avant-garde en tirant parti de technologies de pointe et en offrant une gamme variée de services aux investisseurs.

Les nouvelles nominations :

Craig Jenkins, directeur juridique et de la conformité. Il apporte plus de 16 ans d'expertise dans les domaines juridique, de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de la conformité, et supervisera la consolidation et le bon fonctionnement du système de conformité.

Thomas Selby, directeur des ventes. Fort de 15 ans d'expérience dans la vente et le développement commercial des FinTech et du commerce en ligne, il dirigera la stratégie de développement commercial afin de stimuler la croissance du chiffre d'affaires.

Dominique El Khoury, responsable mondial des ventes et du développement commercial – CCG et MOA. Fort de 12 ans d'expérience dans le secteur commercial, il dirigera l'expansion des initiatives commerciales et la croissance de l'activité dans la région.

Drosoula Hadjisavva, directrice du marketing. Avec ses 13 ans d'expérience confirmée dans la gestion d'opérations marketing mondiales au sein d'entreprises fintech de premier plan, elle sera responsable de la redéfinition de la stratégie marketing et du positionnement de la marque.

Spyros Andreou, directeur de la technologie. Fort d'une solide expérience dans le domaine de l'informatique et de l'ingénierie des réseaux, il tirera parti de la technologie pour optimiser les performances et la sécurité organisationnelles et opérationnelles.

Catharine Ioannou, directrice des ressources humaines. Forte d'une expertise avérée en matière de ressources humaines, d'acquisition et de promotion de talents, elle dirigera les efforts de l'entreprise visant à constituer une main-d'œuvre plus inclusive, à favoriser la fidélité et à promouvoir une culture du mérite et de l'excellence.

Commentant cette annonce, Philippe Ghanem a déclaré : « Les ressources humaines catalysent la croissance et sont le moteur de l'innovation. Je suis heureux d'accueillir ces nouveaux esprits avant-gardistes, car leur arrivée marque une étape importante pour SquaredFinancial. Chacun d'entre eux possède une expertise reconnue et apportera, en étroite collaboration avec l'équipe actuelle de talents, une valeur stratégique et de l'expérience à l'entreprise, contribuant ainsi à façonner son avenir. Mais avant tout, je me sens profondément responsable envers toutes nos parties prenantes - nos employés, nos clients et nos actionnaires - au moment où nous écrivons ce nouveau chapitre des 15 années d'existence de notre société. La croissance rapide que notre entreprise a connue ces deux dernières années a créé de nouveaux défis, mais aussi de grandes opportunités, et nous sommes bien placés pour les saisir, aujourd'hui plus que jamais. Le secteur est en pleine mutation et nous sommes plus que jamais déterminés à soutenir nos clients avec passion, professionnalisme et dévouement afin de répondre à leurs besoins dans le respect des normes les plus exigeantes qu'ils méritent. »

Les dirigeants récemment nommés rejoindront l'équipe de direction actuelle composée de :

Philippe Ghanem, fondateur et PDG

Manie Van Rooyen, associé et directeur de l'exploitation

Ali Rupani, associé et responsable mondial du front office

Stathis Flangofas, directeur financier du groupe

Philios Petrides, directeur des données et des produits

Noureldeen Hammoury, responsable des analyses de marché

Chrysovalantis Karageorgiou, responsable mondial des opérations

Constantinos Ghalanos, responsable des transactions

À propos de Squared Financial

SquaredFinancial est une société FinTech bien capitalisée fondée en 2005. Son objectif est de devenir un guichet unique qui répond aux besoins financiers des investisseurs. Forte d'une vingtaine d'années d'expérience dans les domaines de la technologie financière et du trading, elle propose des solutions globales à des traders de générations et d'horizons différents, à la recherche d'une passerelle d'investissement intuitive et sophistiquée. Elle est dirigée par des experts du marché et des vétérans du leadership qui partagent une passion pour le trading et une vision pour remodeler le paysage de l'industrie. En tant qu'entreprise réglementée, elle met à la disposition des investisseurs une plateforme en ligne soutenue par une technologie de pointe qui offre la possibilité de négocier tous les types de marchés.