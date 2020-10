Sr. Espetto expande durante pandemia e deve atingir 70 unidades até o final do ano

SÃO PAULO, 8 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Apesar do susto causado pela pandemia, a franquia Sr. Espetto se manteve em alta nos primeiros seis meses do ano. De janeiro a julho, foram inauguradas 10 unidades da rede em cidades como Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Há um ano sob a direção de Maurício Shogun, campeão e lenda do MMA mundial, e seu sócio, Fernando Martins, a rede passou de apenas seis unidades em agosto de 2019 para 47 em agosto deste ano.

"O sucesso do nosso modelo se deve ao fato de ser um negócio acessível e rentável, com retorno rápido e investimento módico. Idealizamos algo para atender pessoas que desejam adquirir um negócio de alta demanda, sem necessidade de grandes aportes financeiros", esclarece Shogun. O prazo para recuperação do investimento é de 12 a 24 meses.

Há um ano, Shogun decidiu investir em um negócio no qual pudesse atuar depois de encerrar sua carreira de sucesso como lutador. O atleta é ex-campeão mundial dos pesos meio-pesados (até 93 kg) do UFC. Ele acumulou notáveis vitórias contra muitos nomes consagrados do MMA mundial, como Evangelista "Cyborg" dos Santos, Quinton Jackson, Antônio Rogério Nogueira, o Minotouro, Alistair Overeem, Ricardo Arona, Mark Coleman, Kevin Randleman, Chuck Liddell, Lyoto Machida, Forrest Griffin, entre outros.

No auge da pandemia, para evitar que unidades fechassem, sobretudo aquelas localizadas dentro de shoppings, ele conta que a franquia precisou tomar algumas medidas emergenciais. "Uma delas foi retirar os royaties temporariamente e abrir novas opções de pagamento para que nossos franqueados pudessem respirar", acrescenta ele.

Com investimento total a partir de R$ 54 mil, o franqueado tem acesso ao software de gestão da própria rede e suporte completo – incluindo, por exemplo, treinamentos, projeto arquitetônico e de decoração e campanhas de marketing, além de claro, poder usar a vontade, a imagem de Maurício Shogun nas divulgações de sua loja. O lucro mensal é a partir de R$ 6 mil. Para mais informações sobre a franquia acesse https://www.senhorespetto.com/.

