SRM Asset e TrustHub lançam fundo com o BNDES

O FIDC tem prazo de seis anos e será atendido pelos dois canais do Grupo SRM: "Os micros e pequenos empresários serão atendidos pelo canal da TrustHub, 100% online podendo os recursos concedidos serem creditados na conta do empresário em até duas horas e as médias empresas, pelo time comercial exclusivo da SRM Asset presente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A disponibilização dos recursos de forma rápida e segura sem prejudicar o gerenciamento de risco, é, e sempre foi nossa prioridade, e por esta razão adotamos tecnologia de ponta em todo o processo", explica Paulo Fróes, diretor da SRM Asset.

Segundo Raphael Mansur, diretor da TrustHub, o Fundo é importante nesse momento em que as empresas estão se readequando: "É um projeto muito especial em que a TrustHub usa sua tecnologia para gerar capacidade de analisar e entregar o crédito às micros e pequenas empresas, que muitas vezes têm dificuldade de acesso a esse mercado", completa Mansur.

O fundo faz parte da família Exodus, primeiro FIDC multicedente e multisacado do país, e contribui com a estratégia da SRM em oferecer as melhores soluções financeiras de acordo com o perfil de cada cliente.

