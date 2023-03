SS&C Blue Prism erkend als 'Leader' in automatisering van robotgestuurde processen, analistenrapport Q1 2023

SS&C Blue Prism is uitgeroepen tot 'Leader' in een onafhankelijk analistenrapport na evaluatie in de categorieën Current Offering, Strategy en Market Presence

WINDSOR, Conn., 2 maart 2023 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) kondigde vandaag aan dat SS&C Blue Prism is uitgeroepen tot 'Leader' in The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q1 2023.

SS&C Blue Prism, een van de 15 topleveranciers, kreeg de hoogst mogelijke scores voor de criteria visie, roadmap, prijsflexibiliteit en -transparantie, partnerecosysteem, beveiliging, bot-implementatie, low-code/no-code mogelijkheden, ontwerpomgeving en applicatiecontrole.

Het rapport, van de hand van Dr. Bernard Schaffrik, hoofdanalist bij Forrester, stelt: "Blue Prism stond vroeger bekend als een pure RPA. Na de overname door SS&C en de daaropvolgende verhoging van de R&D-investeringen veranderde het evenwel in een automatiseringsplatform dat nog steeds RPA als kerntechnologie gebruikt. Het [SS&C Blue Prism] benadert de automatiseringsbehoeften van zijn klanten nu vanuit het perspectief van een bedrijfsproces." Verder stelt het rapport: "Strategisch gezien is SS&C Blue Prism van plan zijn IP van de combinatie van de voormalige SS&C- en Blue Prism-productsets verder te implementeren in zijn gezamenlijke platform om een best-in-class automatiseringsplatform aan te bieden."

Verder stelt het rapport: "We waarderen de bestaande mate van integratie van aan RPA verwante technologieën zoals low-code ontwikkeling, business rules editing, intelligente documentverwerking (IDP) en data-integratie met RPA op één platform. Process mapping en orkestratiefuncties afkomstig van het Chorus™ product zullen automatiseringsteams helpen om RPA bots en low-code apps uit te breiden om meer complexe processen en niet alleen taken te automatiseren." Het rapport merkt ook op: "Chorus-gebruikers zullen de extra RPA-mogelijkheden waarderen, terwijl automatiseringsbeslissers, vooral uit de financiële dienstverleningssector, het platform zouden kunnen kiezen vanwege de focus op procesautomatisering, beveiliging, betrouwbaarheid en schaalbaarheid.

Bill Stone, voorzitter en CEO van SS&C Technologies: "Wij geloven dat de erkenning door Forrester als 'Leader' in RPA een bewijs is van het harde werk en de toewijding van het hele SS&C Blue Prism team. Ons uitgebreide aanbod van intelligente automatisering zal aanzienlijke transformerende waarde blijven leveren voor onze klanten, aangezien onze visie in 2023 een constante focus blijft: het verbeteren van de manier waarop mensen werken en met elkaar omgaan."

The Wave onderzocht de snel groeiende RPA-markt, die is uitgebreid met low-code ontwikkelingsmogelijkheden, verwerking van inhoud en documenten, procesorkestratie en meer. Voor meer informatie in The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q1 2023, download een gratis exemplaar van het rapport hier.

Meer dan 2.800 klanten wereldwijd werken met SS&C Blue Prism en digitaliseren activiteiten op het gebied van financiële diensten, verzekeringen, gezondheidszorg en farmacie, banken en meer. Spreek met een expert over het intelligente automatiseringsaanbod van SS&C Blue Prism.

Over SS&C Technologies

SS&C is een wereldwijde leverancier van diensten en software voor de sectoren financiële dienstverlening en gezondheidszorg. SS&C is opgericht in 1986, heeft zijn hoofdkantoor in Windsor, Connecticut, en telt kantoren over de hele wereld. Zo'n 20.000 organisaties in de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg, van 's werelds grootste bedrijven tot kleine en middelgrote ondernemingen, vertrouwen op SS&C voor expertise, schaalgrootte en technologie.

Bijkomende informatie over SS&C (Nasdaq: SSNC) is beschikbaar op www.ssctech.com.

