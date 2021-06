SSENSE garante investimento minoritário da Sequoia Capital avaliando a empresa em mais de 5 bilhões de dólares

Rami Atallah, cofundador e CEO da SSENSE, disse: "A SSENSE foi fundada com o intuito de romper convenções e usar nossa plataforma para ampliar as vozes daqueles que estão mudando a forma como vemos o mundo. Sou grato por estar cercado por uma equipe diversificada e de classe mundial que continua a contribuir para o sucesso contínuo da SSENSE. Encontramos um parceiro com ideias semelhantes que compartilha nossa crença em expandir fronteiras à medida que avançamos em nossos próximos estágios de crescimento. Juntos, estou confiante de que fortaleceremos as bases estratégicas, operacionais e tecnológicas a fim de alcançar nossas audaciosas aspirações."

Neil Shen, administrador da Sequoia Capital, sócio-fundador e gerente da Sequoia Capital China, disse: "Estamos entusiasmados em nos tornarmos o primeiro investidor externo e parceiro da SSENSE. Sob a liderança dos irmãos Rami, Firas e Bassel Atallah, a SSENSE emergiu como uma das principais plataformas de moda on-line, conectando marcas com consumidores da geração Y e Z em todo o mundo. A Sequoia está animada em apoiar a SSENSE em sua contínua expansão global e aceleração da China. A parceria representa outro passo sólido em nossos esforços de apoio à digitalização do setor da moda, apoiando fundadores visionários a transformar e elevar a experiência global de comércio eletrônico de moda a novos patamares."

A Rothschild & Co atuou como consultora financeira exclusiva da SSENSE na transação. A Simpson Thacker & Bartlett LLP atuou como consultora jurídica da SSENSE.

Sobre a SSENSE

A SSENSE (pronunciada ['ɛs-ɐ̃s]) é uma plataforma de tecnologia global que opera na interseção da cultura, da comunidade e do comércio. Cofundada em 2003 pelos irmãos Rami, Firas e Bassel Atallah, e com sede em Montreal, ela oferece uma mistura de marcas de luxo estabelecidas e emergentes de roupas femininas, masculinas, infantis e Everything ElseTM.

A SSENSE conquistou aclamação crítica como mecanismo de comércio eletrônico e produtora de conteúdo cultural. A SSENSE gera, em média, 100 milhões de visualizações de página por mês. Aproximadamente 80% de seu público tem entre 18 e 40 anos. Uma empresa privada que obteve rentabilidade e crescimento anual alto de dois dígitos desde o início.

Sobre a SEQUOIA CHINA

A equipe da Sequoia ajuda fundadores audaciosos a construir empresas lendárias. Ao fechar parceria com a Sequoia, as empresas se beneficiam de nossa comunidade incomparável e das lições que aprendemos ao longo de 49 anos. Como "os empreendedores por trás dos empreendedores", a Sequoia China se concentra em três setores: TMT, consumidor/serviços e saúde. Nos últimos 16 anos, tivemos o privilégio de trabalhar com aproximadamente 600 empresas na China.

