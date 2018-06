ST Engineering et SafeRide Technologies annoncent un partenariat stratégique pour protéger les véhicules connectés et autonomes des cyberattaques

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/707676/SafeRide_Technologies_Logo.jpg )



"La cybersécurité est l'une des principales capacités que nous offrons dans nos produits et solutions. Avec les progrès rapides de la technologie des véhicules, la nécessité de sauvegarder l'intégrité et la sécurité des systèmes devient plus urgente ", a déclaré Lee Shiang Long, président de la branche Land Systems de ST Engineering. "La protection multicouche qu'offre SafeRide fournit une suite complète de cyber sécurité pour s'assurer que nos véhicules de la prochaine génération sont à l'abri des Cyber menaces.

Cette capacité de cyber sécurité embarquée s'intégrera aux solutions internes de cyber sécurité de ST Engineering, telles que la connectivité sans fil et les applications logicielles, afin de fournir une solution robuste pour diagnostiquer et éliminer les cyber vulnérabilités potentielles des véhicules connectés et autonomes du Groupe.

vSentry™ de SafeRide est une solution de sécurité cybernétique multidisciplinaire qui combine un moteur de sécurité déterministe multicouche sans aucun faux positif doté d'un système de détection d'anomalies unique à base d'intelligence artificielle (IA) et un moteur de réponse pour une protection durable contre les menaces et les anomalies aussi bien connues qu'inconnues. Offrant plusieurs couches de protection, cette suite de sécurité holistique protège les canaux de connectivité du véhicule, les logiciels d'application connectés et le réseau embarqué du véhicule, afin de pouvoir garantir la sécurité et la protection des actifs numériques.

« Nous nous sentons privilégiés d'avoir été choisis par ST Engineering, chef de file de la promotion de solutions de bus autonomes, comme partenaire pour ses plateformes AV de nouvelle génération, et nous nous réjouissons par avance des opportunités à venir », a déclaré Yossi Vardi, PDG et co-fondateur de SafeRide. « La sécurité et les services à valeur ajoutée robustes offerts par la solution de SafeRide sont essentiels pour soutenir les projets AV ainsi que les autres innovations majeures dans le secteur portées par ST Engineering. »

Au début du mois de juin 2018, ST Engineering a commencé à tester sur la route son véhicule autonome de mobilité à la demande sur l'île hôtelière de Sentosa à Singapour. L'entreprise a combiné toute une gamme de technologies telles que le radar, les lidars, le GPS, l'odométrie et la vision par ordinateur afin de transformer un bus électrique de 6,8 mètres de long en un véhicule capable de percevoir son environnement et de naviguer sans aucune intervention humaine. Les systèmes de contrôle avancés interprètent les informations sensorielles fusionnées et identifient les voies de navigation appropriées, ainsi que les obstacles et les panneaux de signalisation pertinents.

Contact auprès des médias :

Rachel Glaser

GK pour SafeRide

rachel@gkpr.com

+972-54-250-9439



SOURCE ST Engineering and SafeRide Technologies