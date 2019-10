St. Jude Children's Research Hospital lanza una nueva era de la campaña This Shirt Saves Lives en español

"La camiseta 'Esta Camiseta Salva Vidas', que está basada en la influencia de la comunidad Latinx en cada aspecto de la vida estadounidense, llegó como una integración natural a un movimiento viral al que se han sumado los amigos de St. Jude de toda la comunidad del entretenimiento", afirmó Rick Shadyac, Presidente y Director Ejecutivo de ALSAC, la organización de recaudación de fondos y concientización de St. Jude Children's Research Hospital. "Nos llena de alegría lanzar nuestra versión en español de This Shirt Saves Lives entre tantos artistas influyentes y sumamente creativos quienes impulsan importantes tendencias y cambios en nuestra sociedad actual, llegando a su vez a nuevas audiencias alrededor del mundo".

La campaña This Shirt Saves Lives ha contado con la participación y el apoyo de más de 350 celebridades y ha llegado a más de 1,000 millones de personas en línea. Cada año, más de 400,000 niños en todo el mundo se ven afectados por el cáncer y muchos de estos niños son de países latinoamericanos. Gracias a la generosidad de nuestros donantes, las familias nunca reciben una factura de St. Jude por su tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir.

"Estoy muy contenta de lanzar esta campaña para una misión que significa mucho para mí", comentó Becky G, quien tiene dos éxitos Número Uno en los Billboard Latin Airplay Charts y ocupó un puesto en la lista "21 under 21" de Billboard. "Es genial ser parte de una nueva revolución cultural que ve el poder de la música para impactar – y salvar – vidas en forma directa. Ya sea que hables español o no, esta camiseta intenta cerrar una brecha para ayudar a los niños y las familias de St. Jude, y no se me ocurre una mejor razón para involucrarme".

Acerca de St. Jude Children's Research Hospital®

St. Jude Children's Research Hospital lidera los esfuerzos para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades terminales a nivel mundial. Nuestro propósito es claro: descubrir las curas que salvan a los niños. Es el único Centro Oncológico Integral dedicado exclusivamente a los niños, designado por el Instituto Nacional de Cáncer. Los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil de un 20% a más de un 80% desde su fundación hace más de 50 años. St. Jude no descansará hasta que ningún niño muera a causa del cáncer. Los descubrimientos desarrollados en St. Jude son compartidos libremente, y de esta forma cada niño salvado en St. Jude significa que médicos y científicos alrededor del mundo pueden utilizar ese conocimiento para salvar a miles de niños más. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir. Únase a la misión de St. Jude visitando stjude.org, compartiendo historias y videos de St. Jude Inspire, dándole 'me gusta' a St. Jude en Facebook, siguiendo a St. Jude en Twitter e Instagram y suscribiéndose a su canal de YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1011742/St_Jude.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/613525/St_Jude_Childrens_Research_Hospital_Logo.jpg

