St. Pölten UAS : des données numériques sur les produits pour plus de durabilité

Accroître la durabilité en mettant en pratique les passeports numériques des produits

ST. PÖLTEN, Autriche, 7 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Dans une série de projets, la St. Pölten University of Applied Sciences explore la manière dont les passeports numériques des produits peuvent être mis en œuvre et les effets qu'ils peuvent avoir sur la durabilité. Les projets concernent les domaines du plastique, de l'électronique et de l'alimentation.

Les passeports numériques des produits constituent la base de données d'une économie circulaire durable, car ils permettent de suivre les produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cela permet d'améliorer la sécurité des produits, l'efficacité de la production et de réduire les incidences négatives sur l'environnement.

« L'intégration et la gestion efficaces des données environnementales relatives aux matières premières, à la composition et à la fabrication des produits constituent une exigence fondamentale pour la mise en place d'une économie circulaire et des modèles commerciaux qu'elle inspire », explique Tassilo Pellegrini, co-directeur de l'Institut des systèmes d'innovation de St. Pölten UAS, qui mène des recherches sur ce sujet.

Modèle commercial durable pour l'industrie électronique

Dans le cadre du projet ECO-TCO, par exemple, M. Pellegrini étudie la manière dont les données d'un passeport numérique des produits pourraient être utilisées pour des produits électroniques circulaires et écologiquement durables et pour comparer les coûts du cycle de vie de différentes variantes de produits.

Améliorer le recyclage des plastiques

L'étude DPP4PLASTICS de l'école supérieure de St. Pölten UAS étudie les implications techniques, juridiques et organisationnelles d'un passeport produit numérique pour les entreprises qui produisent et transforment des plastiques.

Afin de promouvoir la transition vers une économie circulaire durable, les entreprises d'élimination et de traitement des déchets ont besoin d'informations précises sur le type et la composition des matériaux synthétiques concernés. Il s'agit de veiller à ce que le recyclage aboutisse à des déchets plastiques transformés de haute qualité, capables de concurrencer les nouveaux matériaux.

Passeport numérique des produits pour le soja

En outre, la St. Pölten UAS coordonne un projet de recherche visant à développer un prototype de passeport numérique des produits pour les chaînes d'approvisionnement alimentaire, sur la base de l'exemple du soja.

« La mise en œuvre pratique d'un passeport numérique des produits se heurte à de nombreux obstacles. D'une part, la complexité des chaînes d'approvisionnement représente un défi, et d'autre part, nous devons nous assurer que les différents systèmes techniques et organisations peuvent communiquer entre eux », explique Alexandra Anderluh, chef de projet à l'Institut Carl Ritter von Ghega pour la recherche sur la mobilité intégrée à la St. Pölten UAS.

Projet ECO-TCO

Ce projet est financé par le FFG dans le cadre du programme « Digital Technologies 2023 ».. Les partenaires sont Siemens AG Austria et le cabinet d'avocats « Höhne, In der Maur & Partner ».

https://research.fhstp.ac.at/projekte/eco-tco

Projet DPP4PLASTICS

Ce projet est également financé par le FFG dans le cadre du programme « Digital Technologies 2023 ». Les partenaires sont le Transfercenter für Kunststofftechnik GmbH et le cabinet d'avocats « Höhne, In der Maur & Partner ».

https://www.fhstp.ac.at/de/newsroom/news/digitaler-produktpass-fuer-die-kunststoffindustrie

Projet DPP4FOOD - Digital Product Passport for the Food Industry

Ce projet est financé par la Gesellschaft für Forschungsförderung (GFF) de Basse-Autriche. Les partenaires du projet sont Sojarei Vollwertkost GmbH, Bio Agrar Service, Biogast et FH Campus Wien.

https://research.fhstp.ac.at/projekte/dpp4food-digitaler-produktpass-fuer-nahrungsmittel

Projet DPP4ALL

Dans le cadre du projet de recherche DPP4ALL déjà achevé, l'Institut des systèmes d'innovation de la St. Pölten UAS a étudié les exigences techniques, juridiques et organisationnelles d'un passeport numérique des produits. Le projet a été financé par le ministère fédéral de l'action climatique, de l'environnement, de l'énergie, de la mobilité, de l'innovation et de la technologie (BMK).

https://research.fhstp.ac.at/projekte/dpp4all-daten-service-oekosystem-fuer-den-digitalen-produktpass-f-e-dl

