St. Pölten UAS -- expliquer la science avec des bandes dessinées : rendre les sciences naturelles compréhensibles pour les étudiants et les écoliers

ST. PÖLTEN, Autriche, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- Les gens aiment raconter et écouter des histoires. Ils le font non seulement pour divertir et être divertis, mais aussi pour transmettre du contenu et de l'information. Les pensées et les processus de communication sont connectés pour former des histoires afin de mieux exprimer des idées et des points de vue et de rendre les processus qui se déroulent dans le monde tangibles pour eux-mêmes et pour les autres. Dans le cadre du projet de recherche Comixplain, des chercheurs de la St. Pölten UAS utilisent cette tendance humaine à raconter des histoires et créent des bandes dessinées qui aident les étudiants à mieux comprendre les concepts scientifiques.

"De nombreuses études montrent que les bandes dessinées sont très utiles pour transmettre des contenus d'enseignement et d'apprentissage aux enfants et aux adultes, non seulement parce qu'il s'agit d'un support familier, mais aussi en raison de leur combinaison unique de caractéristiques. Outre une structure narrative que l'on ne trouve habituellement que dans les vidéos pédagogiques, elles contiennent des visualisations et des infographies et permettent une disposition spatiale flexible des éléments. Les lecteurs peuvent consommer le contenu à leur propre rythme, ce qui n'est souvent pas possible dans une vidéo", a expliqué Victor Adriel de Jesus Oliveira, maître de conférences à l'Institut des médias/technologies créatives de la St. Pölten UAS, qui gère le projet.

Un nouveau format didactique

Comixplain a développé un nouveau format didactique qui utilise des bandes dessinées pour présenter aux étudiants le contenu des disciplines STEM (science, technologie, ingénierie, mathématiques).

"Pour ce faire, nous nous sommes concentrés principalement sur les unités d'enseignement dans lesquelles on sait que les étudiants éprouvent des difficultés avec le contenu ou qui sont censées transmettre des concepts abstraits. Les bandes dessinées peuvent être utiles en tant que supports pédagogiques dans ces cas-là", a déclaré M. Oliveira. Le contenu des bandes dessinées a été développé conjointement par les élèves et les enseignants.

Des instructions disponibles pour les enseignants

À la fin, les équipes ont rédigé des instructions sur la façon d'utiliser les bandes dessinées et les circonstances dans lesquelles elles doivent être appliquées. Tous les résultats et le matériel sont disponibles en ligne gratuitement à l'adresse suivante : https://fhstp.github.io/comixplain . Les enseignants sont également libres de les utiliser en classe.

Prochaine étape : l'engagement communautaire

Pour leur prochaine étape, M. Oliveira et ses collègues ont l'intention de créer une communauté qui fournira de nouvelles bandes dessinées, traductions et applications.

Une partie des contributions de la communauté est composée d'applications de réalité augmentée. Elles peuvent être téléchargées directement à partir de l'offre de Comixplain à l'adresse suivante : https://fhstp.github.io/comixplain/mediasummerschool.html .

Des centaines d'illustrations

La dernière contribution est une toute nouvelle interface de recherche qui est censée aider les visiteurs à rechercher des centaines d'illustrations de Comixplain mises à disposition gratuitement. L'outil de recherche a été développé par une étudiante, Anna Blasinger, et peut être consulté à l'adresse suivante : https://fhstp.github.io/comixplain/catalog.html .

Project Comixplain

https://research.fhstp.ac.at/en/projects/comixplain

Contact pour les médias : Mark Hammer, +43 (0) 2742 313 228 - 269, [email protected]