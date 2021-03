Stagecoach, le plus grand Opérateur de Bus et Autocars au Royaume-Uni, s'associe avec la plateforme AI d'Optibus pour aider à planifier les Réseaux de bus du Futur

TEL AVIV, Israël, 1er mars 2021 /PRNewswire/ -- Stagecoach, le plus grand opérateur de bus, d'autocars et de tramways de Grande-Bretagne, a annoncé un partenariat technologique majeur qui permettra de planifier les réseaux de bus du futur afin de s'adapter aux changements des habitudes de voyage des personnes sortant de la pandémie de Covid-19.

Cette transformation technologique permettra de déployer la plate-forme logicielle Optibus. Ce logiciel est utilisé dans plus de 450 villes dans le monde et utilise l'IA, des algorithmes avancés et le Cloud computing pour fournir des horaires et des réseaux plus intelligents dans un contexte d'évolution de la demande de déplacements. Il permettra de fournir des horaires et des tableaux de service offrant aux clients des fréquences et une fiabilité attrayantes, et de réduire les émissions de CO2 grâce à une planification plus efficace des transports.

La création de scénario rapide d'Optibus permettra aux planificateurs d'identifier différentes options de parcours et d'horaires et d'en constater rapidement l'impact, permettant ainsi de prendre des décisions qui continuent à placer le client au premier plan.

Cette technologie aidera également Stagecoach à déployer ses nouveaux véhicules électriques plus rapidement et plus efficacement. L'année dernière, Stagecoach a introduit la première flotte de bus électriques à deux étages de Manchester, et vise une flotte de bus à émissions zéro d'ici 2035.

Carla Stockton-Jones, directrice générale de Stagecoach au Royaume-Uni, a déclaré : « Avec nos 40 ans d'histoire d'innovation, il est crucial que nous continuions à embrasser les dernières technologies pour fournir les meilleurs services à nos clients et pour aider à attirer de nouveaux clients.

« Nous sommes convaincus qu'au sortir de la pandémie, cette nouvelle technologie nous aidera à planifier les réseaux de bus du futur et à faire en sorte que les bus continuent à jouer un rôle clé dans le redressement du pays. »

Après le succès des pilotes en juillet, la plate-forme Optibus sera déployée dans toute l'entreprise au cours des 18 mois suivants.

Le PDG d'Optibus Amos Haggiag a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer avec le plus grand opérateur de bus de Grande-Bretagne afin d'alimenter le rétablissement à la pandémie qui place les besoins des passagers au premier plan tout en passant à une flotte à zéro émission, nous aidant tous à mieux respirer. »

Stagecoach continue ces progrès majeurs dans l'adoption de nouvelles technologies afin d'améliorer le service qu'elle offre à ses clients. Au début de l'année, elle a annoncé qu'elle allait devenir le premier opérateur de bus au Royaume-Uni à déployer nationalement une nouvelle technologie d'alerte aux ponts. De nouveaux systèmes numériques ont été introduits pour gérer la maintenance de sa flotte de bus, et elle a mis en place le plus grand programme sans contact de transport en commun de Grande-Bretagne.

DEMANDES :

Emma Knight

[email protected]

Abigail Levner

[email protected]

SOURCE Optibus