StageOne Ventures annonce la clôture d'un cinquième fonds de 165 millions de dollars destiné à promouvoir la prochaine génération de leaders de l'infrastructure de l'IA en Israël

TEL AVIV, Israël, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- StageOne Ventures a annoncé aujourd'hui la clôture de son cinquième fonds à 165 millions de dollars, marquant ainsi 25 ans d'identification et de soutien des fondateurs de technologie d'entreprise les plus ambitieux d'Israël au stade de la création.

Avec la clôture du Fonds V, le total des actifs sous gestion de StageOne dépasse 650 millions de dollars. Cette étape renforce la position de l'entreprise en tant que premier partenaire institutionnel des fondateurs d'entreprises techniques. Depuis 2001, StageOne a été à l'avant-garde de tous les changements majeurs dans l'informatique d'entreprise, depuis l'ère des télécommunications et la montée de la cybersécurité jusqu'à la migration vers l'informatique dématérialisée. Aujourd'hui, le Fonds V double la mise sur la prochaine frontière : la couche d'infrastructure de l'IA.

Le Fonds V se concentrera sur les startups révolutionnaires dans les domaines suivants : AI Infrastructure, Cybersécurité, Physical AI, Agentic Orchestration, et Vertical AI - des secteurs dans lesquels les talents d'ingénierie israéliens détiennent un avantage décisif au niveau mondial.

« L'IA n'est pas seulement un secteur vertical pour nous ; c'est la nouvelle architecture des logiciels d'entreprise », a déclaré Yuval Cohen, fondateur et associé gérant de StageOne Ventures. « Malgré les incertitudes mondiales et locales, Israël continue de produire des ingénieurs de classe mondiale. Avec notre cinquième fonds, nous redoublons d'efforts pour être le premier et le plus fiable des partenaires des fondateurs d'entreprises qui définissent des catégories de produits. »

Une expérience éprouvée en matière d'innovation à grande échelle

StageOne est dirigée par Yuval Cohen (fondateur et associé directeur), Tal Slobodkin (associé directeur), et Netanel Meir (associé).

À ce jour, l'entreprise a investi dans 69 entreprises et soutient actuellement un portefeuille à forte conviction de 29 entreprises actives. StageOne joue le rôle d'investisseur de « premier contrôle », en maintenant un partenariat pratique et à long terme avec les fondateurs et en continuant à soutenir ses entreprises les plus solides par le biais d'importants tours de table de suivi.

« Notre modèle repose sur une conviction profonde et une implication dès le premier jour », a ajouté Tal Slobodkin, associé directeur. « Dans un monde où l'investissement est automatisé, nous offrons le contraire : un partenariat de haut niveau. Nous ne nous contentons pas de fournir des capitaux ; nous apportons les bases stratégiques et opérationnelles qui permettent aux fondateurs techniques de devenir des leaders mondiaux dans leur catégorie. »

Le nouveau fonds est soutenu par un groupe prestigieux d'investisseurs institutionnels et privés des États-Unis, d'Europe et d'Israël, ce qui témoigne de la confiance à long terme dans la stratégie de StageOne et de la résilience de l'écosystème technologique israélien.

Sorties stratégiques et impact sur le marché

StageOne a réalisé avec succès 21 investissements, offrant constamment des rendements élevés. Parmi les sorties notables et les points forts du portefeuille, on peut citer :

Coralogix et Silverfort : (à la tête de la prochaine génération d'observabilité et de protection de l'identité de l'entreprise).

(à la tête de la prochaine génération d'observabilité et de protection de l'identité de l'entreprise). Qwak : Acquis par JFrog

Acquis par Cyberint : Acquis par Check Point

Acquis par Epsagon : Acquis par Cisco

Acquis par Avanan : Acquis par Check Point

Acquis par Apprentie : Acquis par McDonald's

Acquis par Traffix : Acquis par F5

Acquis par Guardium : Acquis par IBM

« L'IA modifie l'économie et la vitesse de l'innovation, mais les principes fondamentaux de la fiabilité de niveau entreprise n'ont pas changé », a déclaré Netanel Meir. « Nous nous efforçons de combler le fossé entre une brillante preuve de concept technique et une entreprise mondiale résiliente, capable de résister aux prochaines vagues d'évolution de l'IA. »

À propos de StageOne Ventures

StageOne Ventures est une société de capital-risque en phase de démarrage qui se consacre à soutenir les fondateurs israéliens de technologies d'entreprise exceptionnelles, de l'idée à la concrétisation. Avec 25 ans d'expérience et plus de 650 millions de dollars sous gestion, StageOne se spécialise dans les investissements de démarrage dans l'infrastructure de l'IA, la cybersécurité et la technologie d'entreprise frontière. En associant le capital à un soutien pratique, à une expertise opérationnelle approfondie et à un réseau mondial, StageOne aide les fondateurs à créer des entreprises leaders dans leur catégorie.

Pour plus d'informations, consultez le site www.stageonevc.com.

Relations avec la presse :

Yael Eckstein

VP Marketing

StageOne

[email protected]