Stagwell (STGW) expande sua presença no Brasil com adição de Clarita à Global Affiliate Network

A agência trabalhará em estreita colaboração com a equipe da Stagwell Brazil com foco em marketing digital e desempenho

SÃO PAULO, 1º de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Stagwell (NASDAQ: STGW), a rede desenvolvida para transformar o marketing, e Clarita, uma agência integrada de comunicações, estão fazendo uma parceria para oferecer novas soluções e escalabilidade a seus clientes. A Clarita, fundada em 2018 por Pedro Cavalcanti, que trabalhou em áreas criativas em agências como AlmapBBDO e Africa, atualmente tem clientes como Harald e JHSF em seu portfólio.

A empresa trabalhará diretamente com Vinicius Reis, presidente da Stagwell Brazil e CEO, Crispin Porter e Bogusky (CP+B) Brazil, com foco em marketing digital, mídia e desempenho, trazendo ao portfólio regional do Grupo uma agência com experiência em conversão de vendas, geração de leads, cliques, formulários, páginas de destino e anúncios (Google, Facebook Ads, etc.), além da integração com CRM e toda a jornada digital.

"A Clarita é nossa segunda afiliada brasileira em menos de três meses, sinalizando nosso crescimento acelerado e capacidade de atender clientes em nível local. A parceria com a Clarita expandirá nossa colaboração como parceiros estratégicos com novas marcas e ajudará a impulsionar o crescimento exponencial de seus clientes", disse Vinicius Reis, presidente da Stagwell Brasil e CEO da CP+B Brazil. A

Clarita se beneficiará dos mais de 4.000 relacionamentos com clientes em nível mundial e da presença da agência Stagwell digital e de publicidade em todo o mundo, bem como das ferramentas tecnológicas da Stagwell Marketing Cloud, um conjunto de tecnologias exclusivas de SaaS para profissionais de marketing. Com a parceria, as empresas podem atrair novos clientes, tornando seus processos mais eficientes e inovadores e gerando mais oportunidades para criar projetos que envolvam criatividade e soluções de alto valor agregado.

"A afiliação da Clarita com um grupo global mostra que estivemos no caminho certo ao longo desses 5 anos. Estamos ansiosos para colaborar com os outros participantes da rede, trazendo nossas habilidades em diferentes segmentos de comunicação, mas principalmente aplicando toda nossa experiência em desempenho e tornando as campanhas dos clientes mais assertivas e conectadas ao que seus consumidores esperam", disse Pedro Cavalcanti, sócio e diretor de criação da Clarita.

O Stagwell Global Affiliate Program impulsiona soluções globais ágeis para os clientes, permitindo que a Stagwell faça parceria com especialistas regionais para ampliar os recursos de marketing em novas regiões. Em menos de dois anos, a Stagwell firmou parcerias com quase 80 afiliadas em APAC, EMEA, LATAM e América do Norte, estendendo o alcance operacional global da Stagwell para 98 países.

Sobre a Clarita:

a Clarita é uma agência independente de comunicações com foco em estratégia, criatividade e resultados. Uma agência de serviço completo com perfil de consultoria.

Sobre a Stagwell:

a Stagwell (NASDAQ: A STGW) é a rede criada para transformar o marketing. Oferecemos desempenho criativo em escala para as marcas mais ambiciosas do mundo, conectando a criatividade que move a cultura com tecnologia de ponta para harmonizar a arte e a ciência do marketing. Liderados por empreendedores, nossos mais de 13.000 especialistas em mais de 34 países estão unidos sob um único propósito: gerar eficácia e melhorar os resultados dos negócios para seus clientes. Junte-se a nós em www.stagwellglobal.com.

