STALICLA acquière une licence pour le SFX-01 par Evgen pour les indications relatives aux troubles du développement neurologique

GENÈVE, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- STALICLA SA, une entreprise biotechnologique de stade clinique en neurosciences de précision, qui développe la première plateforme de médecine de précision (DEPI) pour les patients atteints de troubles du neurodéveloppement (TND), a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une licence mondiale pour SFX-01 par Evgen Pharma plc (Evgen) dans les troubles du développement neurologique et la schizophrénie, avec une première indication pour un sous-groupe biologiquement caractérisé de patients atteints de troubles du spectre autistique (TSA).

L'approche unique de STALICLA répond à une faiblesse majeure dans le processus de développement de médicaments pour les TND et les troubles neuropsychiatriques : le comportement est un biomarqueur très important. Grâce à DEPI, une plateforme propriétaire regroupant des données moléculaires et des informations génétiques humaines, STALICLA repousse la frontière de la médecine de précision vers les TND de précision. DEPI a déjà été validée par l'identification clinique de sous-groupes biologiquement définis de patients atteints de TSA, et de leurs traitements candidats respectifs. SFX-01 renforcera le pipeline de STALICLA pour faire progresser la médecine de précision pour un nouveau sous-groupe de patients atteints de troubles du spectre autistique.

SFX-01 est une composition brevetée de sulforaphane et d'alpha-cyclodextrine, et le seul grade de sulforaphane adapté à la recherche clinique et à une éventuelle approbation en tant que médicament. Grâce à DEPI, STALICLA a identifié SFX-01 comme le meilleur candidat au traitement pour son deuxième sous-groupe de patients, le phénotype 2 des TSA. L'octroi de la licence pour SFX-01 fait suite à l'achèvement, début 2022, de la phase 1b pour STP1, le principal candidat de Stalicla adapté au phénotype 1 des TSA, un premier sous-groupe de patients identifié par DEPI.

Lynn Durham, PDG et fondatrice de STALICLA a commenté : « Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour les TSA. Apporter des traitements de précision aux patients, comme SFX-01, pourrait radicalement changer ce paysage grâce à une option orale efficace pour un sous-groupe de patients atteints de TSA. Cet accord avec Evgen pour faire progresser SFX-01 élargit l'option de STALICLA pour améliorer la qualité de vie d'un sous-groupe biologiquement défini de patients atteints de TSA ».

Le Dr Huw Jones, PDG d'Evgen, a ajouté : « Stalicla est un partenaire unique dans le domaine des TSA, avec sa technologie exclusive permettant de sélectionner les patients les plus susceptibles de répondre à SFX-01. Cette reconnaissance de SFX-01 comme traitement potentiel d'une condition neuropsychiatrique majeure, démontre la variété des utilisations potentielles de notre plateforme stabilisatrice Sulforadex®, ainsi que notre capacité à exécuter notre modèle commercial. »

Selon les termes de l'accord, STALICLA sera responsable de la poursuite du développement clinique du domaine des TND et les parties coopéreront aux activités réglementaires pour obtenir l'approbation du produit.

Principales données financières :

Paiement initial de 0,5 million de dollars

Des étapes cumulées totalisant jusqu'à 160,5 millions de dollars en relation avec la première indication de la licence.

Pourcentage de royalties à deux chiffres, faible à moyen, sur les ventes de SFX-01

À propos de STALICLA

STALICLA est une société biotechnologique clinique spécialisée dans les neurosciences moléculaires de précision, qui développe la première plateforme de médecine de précision (DEPI) pour les patients souffrant de troubles du neurodéveloppement (TND) et de troubles neuropsychiatriques.

L'approche unique de STALICLA vise à remédier à la faible validité de construction des troubles définis par le comportement grâce à sa plateforme unique intégrant des données moléculaires avec des informations génétiques humaines pour créer des hypothèses cliniques testables en psychiatrie/neurosciences.

Grâce à de multiples preuves cliniques de concept, DEPI a permis d'identifier deux sous-groupes distincts de patients atteints de troubles du spectre autistique et leur traitement adapté STP1 et STP2 dont l'entrée en phase 2 est prévue en 2023. STP1 et STP2 représentent un marché potentiel de plusieurs milliards de dollars.

La plateforme DEPI a été validée dans un contexte clinique, montrant une spécificité, une sensibilité et une valeur prédictive positive élevées dans des essais prospectifs rappelant des patients « hautement » réactifs à des médicaments candidats ayant échoué précédemment.

La société STALICLA est actuellement engagée dans la préparation de sa prochaine étape de croissance pour faire progresser ses pipelines et faire évoluer sa plateforme vers la génération de revenus.

Pour plus d'informations, consultez le site https://stalicla.com/

À propos d'Evgen

Evgen Pharma est une société de développement de médicaments de stade clinique qui développe des médicaments à base de sulforaphane pour le traitement de multiples maladies. La technologie de base de la société est le Sulforadex®, une méthode de synthèse et de stabilisation du sulforaphane, un composé naturel, et de nouveaux analogues exclusifs basés sur le sulforaphane.

L'actif principal de la société, SFX-01, est une composition brevetée de sulforaphane synthétique et d'alpha-cyclodextrine et a terminé, avec un résultat positif, un essai clinique de phase 2a pour le cancer du sein métastatique ER positif. En septembre 2021, la FDA a accordé le statut de médicament orphelin au SFX-01 pour le gliome malin.

La société a également établi un grand nombre de collaborations avec des centres universitaires de premier plan au Royaume-Uni, en Europe et en Asie-Pacifique dans le cadre de la stratégie continue visant à constituer un ensemble de données sur la sécurité et l'efficacité du composé. En ce qui concerne les domaines non essentiels, Evgen a signé un accord de licence avec JuvLife, la division des produits diététiques et des aliments fonctionnels de Juvenescence Ltd, pour le développement d'un supplément de santé nutritionnel à base de sulforaphane d'origine naturelle, stabilisé à l'aide de la technologie Sulforadex® d'Evgen.

La société a son siège social et son bureau enregistré à Alderley Park, dans le Cheshire. Elle a rejoint le marché AIM de la Bourse de Londres en octobre 2015 et se négocie sous le symbole EVG.

Pour plus d'informations, consultez le site www.evgen.com

