Star Atlas lance une initiative pour établir un cadre de sécurité Web3

Kudelski Security devient le partenaire exclusif pour la recherche et le développement de normes de sécurité dans le metaverse

DAVOS, Suisse, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- Star Atlas, un metaverse de nouvelle génération avec un design de jeu triple A et des graphismes Unreal Engine 5 basés sur le blockchain Solana, a annoncé aujourd'hui renforcer son attention sur la sécurité pour assurer la protection des consommateurs et la sécurité numérique dans le metaverse. Cette initiative à plusieurs volets comprend la signature de Kudelski Security, branche de cybersécurité du groupe Kudelski, leader mondial de la sécurité numérique et leader de pointe dans la fourniture de solutions de sécurité pour les principales applications basées sur le blockchain, les échanges et les écosystèmes, en tant que partenaire en matière de sécurité. Kudelski Security effectuera des vérifications et des analyses continues pour assurer le maintien de l'intégrité du metaverse de Star Atlas et les deux partenaires travailleront ensemble pour explorer l'établissement de normes pour la sécurité du web3.

« Nous sommes heureux de nous associer à l'équipe de Kudelski Security pour faire progresser la sécurité numérique de notre metaverse en expansion rapide, a déclaré Michael Wagner, cofondateur et PDG d'ATMTA, Inc., principal studio de développement de Star Atlas. Nous comprenons le scepticisme au sujet du web3 et de la sécurité, alors nous voulons nous montrer proactifs en nous associant à l'une des principales entreprises de cybersécurité pour nous assurer que notre communauté se sente en sécurité. La protection des actifs est primordiale, et nous avons hâte de travailler avec Kudelski Security pour établir les bonnes pratiques en matière de sécurité pour les jeux web3. »

En tant qu'auditeur de sécurité de référence, Kudelski Security accroîtra la sûreté du metaverse de Star Atlas en testant les protocoles et en recherchant les vulnérabilités potentielles à corriger. Les joueurs de Star Atlas seront rassurés par le fait que le metaverse a été construit en toute sécurité et testé rigoureusement, et que Star Atlas a pris les mesures nécessaires pour devenir le leader dans l'espace web3 en matière de sécurité.

La relation avec Kudelski Security va au-delà du renforcement de l'environnement Star Atlas. Star Atlas cherche à élargir ses collaborations avec l'ensemble du groupe afin de se concentrer sur de nouvelles normes qui peuvent aider les entreprises et les projets dans leur transition vers le web3, y compris les normes de sécurité, la tokenisation et les bonnes pratiques dans le jeu web3. En développant une technologie et des processus normalisés qui permettent de jouer à la chaîne de façon sécurisée, les joueurs seront protégés contre les hacks qui affligent actuellement web3. Certains des principaux obstacles à l'élargissement de l'adoption par les parties prenantes seront aussi effacés.

Andrew Howard, PDG de Kudelski Security, a également déclaré : « Web3 croît rapidement, et nous constatons qu'il est davantage nécessaire d'élaborer une norme de sécurité qui est adoptée dans l'ensemble de l'industrie pour servir de cadre. C'est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à un leader natif du web3 comme Star Atlas et de nous associer pour résoudre les problèmes de sécurité potentiels avant qu'ils ne surviennent. »

Outre l'expérience de Kudelski Security en matière de blockchain et de cybersécurité, le groupe Kudelski est reconnu comme leader mondial dans le domaine de la sécurité numérique. Il se spécialise notamment dans le cryptage, la lutte contre le piratage, le tatouage numérique, la cryptographie et la gestion des droits numériques.

Les dirigeants de Star Atlas, de Kudelski Group, Kudelski Security et NAGRA Kudelski se réunissent pendant le Forum économique mondial à Davos, en Suisse, pour discuter davantage de l'établissement d'un cadre pour sécuriser l'écosystème web3.

Pour toute demande de renseignements ou pour organiser une séance d'information sur place, s'adresser à Kevin McGrath à l'adresse [email protected]. Visitez staratlas.com pour en savoir plus sur les futurs plans et annonces de Star Atlas et de Kudelski Security.

À PROPOS DE STAR ATLAS

Star Atlas est un metaverse de jeu de nouvelle génération découlant de la convergence du blockchain de pointe, des graphiques en temps réel, des jeux vidéo multijoueurs et des technologies financières décentralisées. La technologie de graphismes en temps réel utilisant Unreal Engine 5 Nanite permet de créer des visuels de jeux vidéo de qualité cinématographique. La technologie Blockchain utilisant le protocole Solana établit une expérience de jeu en grande partie sans serveur et sécurisée. Les jetons non fongibles obtenus et échangés au sein de Star Atlas créent une économie qui reproduit la tangibilité des actifs et de la propriété dans le monde réel.

Pour en savoir plus, visitez StarAtlas.com , rejoignez une faction sur Play.StarAtlas.com et envoyez vos vaisseaux au-delà des étoiles.

Pour toute demande des médias concernant le partenariat entre Star Atlas et Kudelski Security, veuillez contacter :

M Group Strategic Communications (pour Star Atlas)

Kevin McGrath

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824274/Star_Atlas_Logo.jpg

SOURCE Star Atlas