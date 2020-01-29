Star brite, Inc宣布推出在EPA登记注册、能够杀灭冠状病毒的产品

Ocean Bio-Chem, Inc.今天宣布，该公司旗下子公司Star brite, Inc的产品PERFORMACIDE®，作为有效对抗冠状病毒的抗病毒剂（需要按指导使用），在美国环境保护署(EPA)进行了登记注册。 Tweet this

世界卫生组织(WHO)和美国疾病控制与预防中心(CDC)，已经就预防冠状病毒传播，发布了它们的建议，包括对硬表面和物体进行消毒。

PERFORMACIDE®利用二氧化氯(ClO 2 )，针对病毒进行消毒。其获得专利、易于使用的二氧化氯生成系统，非常适合在工作场所和家中使用。

PERFORMACIDE®能够被安全地用于墙壁、地板、家具、不锈钢、玻璃、乙烯基和其它无孔硬表面，且没有残留。这款产品现在被批准在家中、医院、医疗设施、第一响应者设施、康复设施、诊断中心、食品加工和服务设施使用。

现在可以在https://www.amazon.com/dp/B00SF4YTA0/上在线购买PERFORMACIDE®。想要了解更多信息，请访问www.performacide.com。

Star brite, Inc总部位于佛罗里达州劳德代尔堡，是领先的家庭、船只、汽车、摩托车和房车产品制造商Ocean Bio-Chem, Inc.的下属子公司。Performacide®产品在面积达到300,000平方英尺的阿拉巴马州蒙哥马利工厂进行制造。

前瞻性声明：

本新闻稿中所含的某些声明，构成了前瞻性声明，包含但不限于关于Performacide未来销售和财务业绩的预期。有鉴于此，本新闻稿中没有陈述历史事实的声明，都可以被看作前瞻性声明。像"相信"、"可能"、"将要"、"预计"、"期待"、"打算"和"能够"这样的词汇 -- 包括其否定/其它形式，或是类似的术语，都能表明前瞻性声明的身份，不会对上述事务的普遍性构成限制。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性与其它因素，有可能使得我们的实际结果、表现或是成就，与此类前瞻性声明所表示/暗示的任何未来结果、表现或是成就，大相径庭。有可能影响这些结果的因素，包括但不限于，我们所处的行业的激烈竞争的本质、对于特定重要客户的依赖、对Performacide需求的变化、暴露于市场风险的情况和其它因素。

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联系人：

Peter Dornau

Star brite, Inc总裁兼首席执行官

电邮：pdornau@starbrite.com

电话：954-587-6280

Jeff Barocas

Star brite, Inc副总裁兼首席财务官

电邮：Jbarocas@starbrite.com

电话：954-587-6280

Ocean Bio-Chem, Inc.

Related Links

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SOURCE Ocean Bio-Chem, Inc.