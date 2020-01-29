Star brite, Inc宣佈推出在EPA登記注冊、能夠殺滅冠狀病毒的產品

Ocean Bio-Chem, Inc.今天宣佈，該公司旗下子公司Star brite, Inc的產品PERFORMACIDE®，作為有效對抗冠狀病毒的抗病毒劑（需要按指導使用），在美國環境保護署(EPA)進行了登記注冊。 Tweet this

世界衛生組織(WHO)和美國疾病控制與預防中心(CDC)，已經就預防冠狀病毒傳播，發佈了它們的建議，包括對硬表面和物體進行消毒。

PERFORMACIDE®利用二氧化氯(ClO 2 )，針對病毒進行消毒。其獲得專利、易於使用的二氧化氯生成系統，非常適合在工作場所和家中使用。

PERFORMACIDE®能夠被安全地用於牆壁、地板、家具、不鏽鋼、玻璃、乙烯基和其它無孔硬表面，且沒有殘留。這款產品現在被批准在家中、醫院、醫療設施、第一響應者設施、康複設施、診斷中心、食品加工和服務設施使用。

現在可以在https://www.amazon.com/dp/B00SF4YTA0/網上購買PERFORMACIDE®。想要了解更多信息，請瀏覽www.performacide.com。

Star brite, Inc總部位於佛羅里達州勞德代爾堡，是領先的家庭、船隻、汽車、摩托車和房車產品製造商Ocean Bio-Chem, Inc.的下屬子公司。Performacide®產品在面積達到300,000平方英呎的阿拉巴馬州蒙哥馬利工廠進行製造。

前瞻性聲明：

本新聞稿中所含的某些聲明，構成了前瞻性聲明，包含但不限於關於Performacide未來銷售和財務業績的預期。有鑒於此，本新聞稿中沒有陳述曆史事實的聲明，都可以被看作前瞻性聲明。像「相信」、「可能」、「將要」、「預計」、「期待」、「打算」和「能夠」這樣的詞匯 -- 包括其否定/其它形式，或是類似的術語，都能表明前瞻性聲明的身份，不會對上述事務的普遍性構成限制。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性與其它因素，有可能使得我們的實際結果、表現或是成就，與此類前瞻性聲明所表示/暗示的任何未來結果、表現或是成就，大相徑庭。有可能影響這些結果的因素，包括但不限於，我們所處的行業的激烈競爭的本質、對於特定重要客戶的依賴、對Performacide需求的變化、暴露於市場風險的情況和其它因素。

聯繫人：

Peter Dornau

Star brite, Inc總裁兼CEO

電郵：pdornau@starbrite.com

電話：954-587-6280

Jeff Barocas

Star brite, Inc副總裁兼首席財務官

電郵：Jbarocas@starbrite.com

電話：954-587-6280

Ocean Bio-Chem, Inc.

Related Links

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SOURCE Ocean Bio-Chem, Inc.