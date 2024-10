StarCharge présente vLight, ou comment révolutionner le stockage de l'énergie solaire pour les propriétaires

FRANCFORT, Allemagne, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- StarCharge a le plaisir d'annoncer le lancement de vLight, une solution de stockage d'énergie avancée qui offre aux propriétaires un moyen efficace et rentable d'améliorer leurs systèmes d'énergie solaire. Conçue pour offrir une plus grande indépendance énergétique et réduire les coûts, vLight s'intègre parfaitement aux installations existantes, éliminant ainsi la nécessité d'une refonte complète du système.

L'un des principaux avantages de vLight est sa facilité d'adaptation. Il fonctionne avec la quasi totalité des panneaux solaires et des onduleurs, ce qui permet aux propriétaires d'augmenter leur stockage d'énergie sans avoir à remplacer des composants ou à procéder à des modifications majeures. Cela permet de minimiser les perturbations et d'assurer la compatibilité avec les installations solaires actuelles.

La conception modulaire du système simplifie encore le processus d'installation. Chaque module pèse moins de 30 kg, ce qui facilite l'installation par une seule personne, réduit les coûts de main-d'œuvre et garantit une mise à niveau rapide et simple.

Disponible dans des capacités allant de 6,9 kWh à 20,7 kWh, et avec des options de puissance de sortie continue allant de 2,7 kW à 8,1 kW, vLight répond à une grande variété de besoins énergétiques. Sa capacité à fonctionner à des températures allant de -20°C à +55°C garantit des performances fiables dans divers environnements.

Le rapport coût-efficacité est un autre avantage clé de vLight. En éliminant le besoin de systèmes de conversion d'énergie coûteux, il permet aux propriétaires de réaliser des économies significatives tout en offrant un stockage d'énergie robuste. Les utilisateurs peuvent stocker l'énergie solaire excédentaire et y accéder lors des pics de consommation ou lorsque l'ensoleillement est limité, ce qui leur permet de maximiser leur investissement solaire.

Conçu pour la commodité, vLight réduit les coûts d'installation et d'exploitation avec moins de composants. Les propriétaires bénéficient d'une fiabilité accrue du système, d'une maintenance minimale et d'une expérience énergétique plus efficace et sans tracas.

À propos de StarCharge

StarCharge est un chef de file mondial des infrastructures de recharge pour VE et des solutions de microréseaux.

Avec un historique impressionnant de livraison de plus de 2 millions de chargeurs de VE, StarCharge est classé numéro 1 mondial en termes de volume de ventes cumulées au cours de la dernière décennie. L'engagement de l'entreprise en faveur de l'excellence en matière de fabrication se traduit par des installations de pointe et une main-d'œuvre solide de 4 500 professionnels, dont une équipe de R&D composée de plus d'un millier d'experts.

StarCharge propose une gamme variée de solutions intelligentes et fiables de recharge et d'énergie alimentées par une technologie de pointe, conçues pour répondre à différents scénarios et contribuer à la construction d'un avenir énergétique plus efficace et plus résilient.

Pour plus d'informations, consultez le site www.starcharge.com ou contactez [email protected].

Contacts StarCharge pour les journalistes :

Harini Hariharan

Senior Manager Business Intelligence & Marketing

StarCharge Europe GmbH

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2534536/image_5028086_35222945.jpg