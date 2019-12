StarKist® presenta la figura para coleccionar Charlie the Tuna® de StarKist en la colección Pop! Ad Icons de la mano de Funko

Charlie debuta hoy oficialmente como Funko Pop! Ad Icon y su figura se vende exclusivamente en https://shop.funko.com/ a un precio de $15.00. Para conmemorar esta gran noticia, StarKist hará un donativo a Feed the Children, organización internacional no lucrativa que se dedica a paliar el hambre infantil dentro y fuera de los Estados Unidos.

"Estamos felices de ofrecer a los fans del mejor representante del mundo marítimo la oportunidad de comprar estos Pop! Ad Icons", dijo Andy Mecs, vicepresidente de marketing e innovación de StarKist Co. "Charlie the Tuna® tiene más de 50 años echándole una aleta a StarKist®, así que nos emociona celebrar la huella que ha dejado en la cultura pop con estas figuras".

"Nos entusiasma que Charlie se sume a la muy querida lista de Ad Icons que siguen haciendo las delicias de los amantes de la cultura pop", dijo Molly Hartney, directora de marketing de Funko. "Es importante pensar en quienes menos tienen en esta temporada decembrina y Funko reconoce el compromiso de StarKist con la labor de Feed the Children".

StarKist también llevará a cabo un sorteo en Facebook para regalar quince figuras de Charlie the Tuna® de StarKist con el sello Pop! Ad Icons a sus fans más afortunados. Siga a @StarKistCharlie para obtener más información. Las reglas oficiales del sorteo pueden consultarse en https://www.facebook.com/starkist/app/208195102528120/.

Acerca de StarKist Co.

StarKist Co. elabora alimentos sanos y confiables en los Estados Unidos. StarKist es un innovador del sector y fue la primera marca en llevar al mercado productos en sobres StarKist que contienen raciones individuales, como Tuna Creations®, Salmon Creations® y Chicken Creations®. StarKist es el atún favorito en los Estados Unidos y representa una tradición de calidad, confianza del consumidor y compromiso con la sustentabilidad. El atún que figura como la carismática mascota de la marca StarKist, Charlie® the Tuna, entró nadando a los corazones de los amantes del atún en 1961 y sigue siendo un favorito. StarKist Co. es una subsidiaria en propiedad total y directa de Dongwon Industries Co., Ltd.

Acerca de Funko

Con oficinas centrales en Everett, Washington, Funko es una compañía líder en el sector de productos de cultura pop. Funko diseña, abastece y distribuye productos de cultura pop con licencia en numerosas categorías, incluidas las figuras de vinil, los juguetes de acción, los juegos de mesa, los peluches, las prendas de vestir, los artículos para el hogar y los accesorios dirigidos a consumidores que buscan formas tangibles de vincularse con sus marcas y personajes favoritos de la cultura pop. Más información en https://funko.com/; síganos en Twitter (@OriginalFunko) e Instagram (@OriginalFunko).

Acerca de Feed the Children

Feed the Children se dedica a alimentar a chicos que pasan hambre. Visualizamos un mundo donde ningún pequeño se va a dormir con el estómago vacío. Trabajamos en los Estados Unidos y el resto del mundo para ayudar a las familias y las comunidades a consolidar vidas estables y a disminuir su necesidad de asistencia en el futuro, al tiempo que les brindamos alimentos y otros recursos para brindarles apoyo en el presente. Distribuimos donativos de productos enviados por corporaciones a socios locales, orientamos a maestros y estudiantes, y movilizamos los recursos rápidamente a fin de contribuir con las gestiones de emergencia ante desastres naturales. Nuestra labor internacional consiste en la administración de programas de desarrollo comunitario infantil en diez países. Siempre estamos abiertos a establecer alianzas, pues sabemos que nuestro trabajo no sería posible sin relaciones colaborativas.

Si desea más información, visite feedthechildren.org.

