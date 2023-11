STARKIST RINDE HOMENAJE A LOS VETERANOS DE LA GUERRA DE COREA DURANTE LA GALA DE THE CHOSIN FEW

Se rinde homenaje a casi 40 veteranos de la guerra de Corea y se mantiene el apoyo a través del patrocinio de la gala de la reunión de The Chosin Few

ARLINGTON, Virginia, 6 de noviembre de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ayer, StarKist Co. de Reston, Virginia, junto con su empresa matriz, Dongwon de Seúl, Corea del Sur, tuvieron el honor de patrocinar la gala de The Chosin Few el sábado por la noche para casi 40 valientes veteranos de la guerra de Corea y sus familias. Esta celebración formó parte de la Reunión Nacional de The Chosin Few, que se llevó a cabo del 1 al 5 de noviembre de 2023 en el Hilton Arlington National Landing.

"Los veteranos de la guerra de Corea personifican la valentía estadounidense y es un privilegio para StarKist poder mostrar nuestro profundo agradecimiento durante la reunión de The Chosin Few", expresó Chae-Ung Um, presidente y director ejecutivo de StarKist. "Estas valientes personas que participaron en la batalla del embalse de Chosin durante noviembre y diciembre de 1950 demostraron un inmenso valor para defender y garantizar la libertad tanto de los Estados Unidos como de Corea del Sur. Expresar nuestra gratitud por su servicio desinteresado y su sacrificio es un verdadero honor".

La tradición del apoyo de StarKist a los veteranos de la guerra de Corea comenzó hace más de una década y continúa hoy en día con la colaboración de la empresa con The Chosin Few, una organización nacional formada por veteranos de la guerra de Corea que participaron heroicamente en la histórica batalla del embalse de Chosin. The Chosin Few tiene su sede en Beaufort, Carolina del Sur, y celebra anualmente una reunión nacional de los veteranos que sirvieron en esta batalla crucial y sus familias. La participación de StarKist en la gala de The Chosin Few es un testimonio del inquebrantable compromiso de la marca de honrar a los veteranos de la guerra de Corea.

El coronel Warren H. Wiedhahn, USMC (retirado) y presidente y director ejecutivo de The Chosin Few, declaró: "Es extraordinario presenciar la conmemoración de la batalla del embalse de Chosin gracias al apoyo sostenido de la comunidad coreana. El reconocimiento del servicio y los sacrificios de The Chosin Few durante la guerra de Corea es muy significativo y extendemos nuestro más sincero agradecimiento a StarKist y Dongwon por su inquebrantable apoyo y participación".

La gala de este año contó con el discurso de apertura del presidente y director ejecutivo de StarKist, la interpretación de los himnos nacionales de los Estados Unidos y Corea a cargo de Alice Park, así como la actuación de Radio King Orchestra.

StarKist Co. es una empresa socialmente responsable que ayuda a las personas a llevar un estilo de vida saludable proporcionándoles excelentes proteínas. StarKist (innovadora de la industria) fue la primera marca en ofrecer productos en bolsas de una sola porción, entre los que se incluyen StarKist Tuna Creations®, Salmon Creations® y Chicken Creations®. Como el atún favorito en los Estados Unidos, StarKist representa una tradición de calidad, confianza de los consumidores y un compromiso con la sustentabilidad. El carismático ícono de la marca StarKist, Charlie® the Tuna, nadó hasta los corazones de los amantes del atún en el año 1961 y sigue siendo uno de los favoritos hoy en día. StarKist Co. es una subsidiaria de propiedad absoluta de Dongwon Industries Co., Ltd.

