Starlight Investments erweitert UK-Portfolio mit dem Erwerb einer Wohnanlage mit 232 Zimmern in Dartford

TORONTO, 24. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Starlight Investments ("Starlight"), ein führendes globales Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen, hat einen Tausch vorgenommen, um von Bellway London eine in der Entwicklung befindliche Build-to-Rent ("BTR")-Gemeinschaft mit sieben Gebäuden in Dartford, Kent, zu erwerben.

Die 232-Suiten-Gemeinschaft, die in drei Phasen fertiggestellt wird, umfasst sieben mittelhohe Wohngebäude mit 163 Parkplätzen sowie eine Reihe von hochwertigen Mietsuiten und -grundrissen, darunter Studios, Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Suiten, die alle vollständig möbliert sein werden. Nach der Fertigstellung werden die Bewohner eine Reihe von hochwertigen Annehmlichkeiten und eine 2.000 Quadratmeter große Dachterrasse genießen. Außerdem wird eine 3.500 Quadratmeter große Gewerbeeinheit innerhalb der Siedlung erworben, die in Zukunft als zusätzliche Nutzfläche genutzt werden soll. Das Design der Gemeinde legt mit einer kohlenstoffarmen Energiestrategie und anderen umweltfreundlichen Merkmalen den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Darüber hinaus werden die Bewohner direkten Zugang zu einem großen angrenzenden Park haben, der umfangreiche Grünflächen und familienfreundliche Einrichtungen bietet.

Durch die zentrale Lage in der Nähe der Hauptstraße und des Bahnhofs von Dartford ist die Gemeinde für Pendler nach London und in die umliegenden Arbeitszentren sehr günstig gelegen. Für Dartford, die am dichtesten besiedelte Stadt in Kent, wird in den nächsten zehn Jahren mit einem erheblichen Wachstum gerechnet.

Diese Transaktion ist ein weiterer Meilenstein in Starlights europäischer Asset-Management-Plattform für Wohnimmobilien, die im vergangenen Jahr mit Schwerpunkt auf dem britischen BTR-Markt eingeführt wurde. Diese neue Gemeinde ergänzt die bisherigen Akquisitionen des Unternehmens in Manchester, Liverpool, Ashford und Leeds und erhöht das Portfolio von Starlight in Großbritannien auf über 1.250 Suiten, wobei weitere 1.500 Suiten in der Entwicklungspipeline sind.

"Wir freuen uns, Starlight in Dartford zu etablieren, einer Stadt mit einer starken Tradition und direkter Anbindung an wichtige regionale Beschäftigungszentren", sagte Daniel Drimmer, Gründer und Chief Executive Officer von Starlight Investments. "Die Aufnahme dieser Gemeinde ist Teil unserer breit angelegten Expansionsstrategie in Großbritannien und unterstreicht unsere anhaltende Dynamik auf dem dynamischen und wachsenden britischen BTR-Markt".

Über Starlight Investments

Starlight Investments ist ein weltweit führendes Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit CAD $28B AUM. Als privater Eigentümer, Entwickler und Vermögensverwalter von mehr als 68.000 Mehrfamilienhäusern und über 7 Millionen Quadratmetern Gewerbefläche bieten wir eine Reihe von Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Immobilienstrategien. Das Leitmotiv von Starlight ist es, unser Engagement mit visionärer Neugier in Einklang zu bringen, um eine positive Wirkung für Investoren und Gemeinden gleichermaßen zu erzielen. Bei Starlight investieren wir mit Wirkung. Erfahren Sie mehr unter www.starlightinvest.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

