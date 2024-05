Starlight Investments erweitert UK-Portfolio mit dem Erwerb eines kürzlich fertiggestellten Wohnhauses in Leeds, UK

TORONTO, 23. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Starlight Investments ("Starlight"), ein führendes globales Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen, hat eine Akquisition zum Kauf von 84 Kirkstall Road, einer 111-Suiten Build-to-Rent ("BTR")-Gemeinschaft in Leeds, getauscht.

Die Residenz befindet sich in einer äußerst attraktiven Lage in der Nähe des Stadtzentrums und des pulsierenden Einkaufs- und Finanzviertels von Leeds. Der Bahnhof von Leeds ist in 15 Minuten zu Fuß zu erreichen, und mehrere Universitäten und ein Lehrkrankenhaus sind nicht weit entfernt.

84 Kirkstall Road, Leeds, UK The Lounge - 84 Kirkstall Road, Leeds, UK Starlight Investments

Die neunstöckige, neu gebaute Residenz bietet eine Reihe attraktiver Suiten, darunter Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Suiten, von denen viele über einen Balkon und eine größere Terrasse im obersten Stockwerk verfügen. Die Immobilie verfügt über hochwertige Einrichtungen wie einen Co-Working Space, einen Medienraum und eine eigene Lounge für die Bewohner. Das Design des Gebäudes umfasst auch Systeme für erneuerbare Energien und hocheffiziente Beleuchtung.

Als eine der größten Städte des Landes ist Leeds als wichtiges Finanzzentrum anerkannt und beherbergt mehrere große Arbeitgeber. Mit ihren fünf Universitäten und einer großen Zahl von Studenten ist sie auch eine der besten Studentenstädte.

Im Mai 2023 kündigte Starlight den offiziellen Start seiner europäischen Plattform für die Verwaltung von Wohnimmobilien durch die Bildung einer neuen Partnerschaft mit mehreren globalen institutionellen Partnern an, die sich auf den britischen BTR-Markt konzentrieren. Diese jüngste Übernahme steht für die anhaltende Dynamik der wachsenden Präsenz von Starlight in Großbritannien.

"Diese neue Residenz ist eine strategische Ergänzung unseres britischen Portfolios und ergänzt unsere bereits angekündigten BTR-Akquisitionen in Manchester, Liverpool und Ashford. Damit erhöht sich unser Gesamtportfolio in Großbritannien auf 1.038 Suiten, und weitere 1.200 Suiten befinden sich in unserer aktiven Pipeline", sagte Daniel Drimmer, Gründer und Chief Executive Officer von Starlight Investments. "Wir freuen uns, dass Starlight in Leeds, einer dynamischen Stadt, die zu den am schnellsten wachsenden Städten Großbritanniens gehört, präsent ist, um die Einführung neuer Mietwohnungen zur Deckung der steigenden Nachfrage zu unterstützen.

