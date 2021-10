Starlight Investments vormt joint venture met twee wereldwijde, institutionele partners en verwerft twee afzonderlijke portfolio's voor meergezinswoningen ter waarde van 1,3 miljard USD

In verband met deze samenwerking heeft het Sherrin Partnership het Starlight US Multi-Family (Nr. 1) Core Plus Fund voor 600 miljoen USD verworven en ook een institutionele multi-family value-add-portfolio voor 700 miljoen USD gekocht (samen de "Initiële portfolio"). Met een bruto-activa met een waarde van ongeveer 1,3 miljard USD, bestaat de Initiële portfolio uit ongeveer 4.600 appartementen in 13 klasse "A", meergezinswoningen van institutionele kwaliteit, met tuin of omgeven door groenvoorziening in: Atlanta, Georgië; Austin, Texas; Charlotte, Noord-Carolina; Denver, Colorado; Nashville, Tennessee; Phoenix, Arizona; Raleigh, Noord-Carolina; en Tampa, Florida.

Na de verwerving van de Initiële portfolio heeft het Sherrin Partnership toegezegd om 700 miljoen USD extra aan klasse "A"-eigendommen van institutionele kwaliteit te verwerven met toegevoegde waarde en verhuurde eigendommen van institutionele kwaliteit, evenals aankopen met verkoop op termijn tegen een vooraf afgesproken prijs, bestaande uit tussen 250 en 500 wooneenheden op de belangrijkste markten voor Sunbelt-markten in de Verenigde Staten. Het Sherrin Partnership verwacht zich te concentreren op geselecteerde geografische markten met een bevolking van meer dan een miljoen mensen en die klaar zijn om een explosie aan werkgelegenheid en bevolkingsgroei te ervaren.

Daniel Drimmer, President en Chief Executive Officer van Starlight legt uit: "Het Sherrin Partnership biedt een uitzonderlijke kans om samen te werken met twee van de grootste, meest geavanceerde, wereldwijde, institutionele vastgoedbeleggers. Deze nieuwe samenwerking is een integraal onderdeel van de visie van Starlight voor zijn verhuurplatform voor wooneenheden in de Verenigde Staten."

Evan Kirsh, President van Starlight US Residential vervolgt: "De vorming van het Sherrin Partnership en de acquisitie van twee afzonderlijke portfolio's is de volgende stap in de gedisciplineerde uitbreiding van ons platform. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met onze twee wereldwijde, institutionele partners om de rest van het gecommitteerde kapitaal in te zetten voor strategische eigendommen die naar verwachting een sterk investeringsrendement zullen opleveren."

Over Starlight Investments

Starlight Investments is een particuliere, in Toronto gevestigde, full-service, meergezins- en commercieel bedrijf voor vastgoedinvestering en vermogensbeheer, aangestuurd door een ervaren team van meer dan 300 professionals. Het bedrijf beheert momenteel meer dan 20,0 miljard USD aan direct vastgoed, evenals vastgoedbeleggingen. Investeringsvehikels zijn onder meer institutionele joint ventures, True North Commercial REIT, Starlight US Multi-Family Funds, het Northview Canadian High Yield Fund en Starlight Capital Funds. De portfolio van Starlight Investment bestaat uit ongeveer 70.000 multiresidentiële wooneenheden in Canada en de VS en meer dan 8,0 miljoen vierkante meter aan commercieel vastgoed. Kijk op www.starlightinvest.com en maak contact met ons op LinkedIn op www.linkedin.com/company/starlight-investments-ltd-

Over Starlight US Residential

Starlight US Residential werd opgericht met als voornaamste doel het indirect verwerven, bezitten en exploiteren van een portefeuille van gediversifieerde huurwoningen voor het genereren van inkomsten in de Amerikaanse residentiële vastgoedmarkt via particuliere, openbare en institutionele vehikels. Starlight US Residential bezit en beheert een portfolio die uit ongeveer 10.000 multiresidentiële wooneenheden in de Verenigde Staten bestaat, goed voor meer dan 3,0 miljard CAD aan beheerd vermogen. Ga voor meer informatie naar www.starlightus.com.

