Starlizard Integrity Services identifie 167 matchs de football suspects joués dans le monde en 2023

Un nouveau rapport analyse plus de 65000 matchs dans des compétitions nationales et internationales, ainsi que des matchs non compétitifs.

LONDRES, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Les spécialistes de l'intégrité sportive de Starlizard Integrity Services (SIS) ont identifié 167 matchs de football disputés dans le monde en 2023 comme suspects.

Starlizard Integrity Services identifies 167 suspicious football matches played globally in 2023

Dans une étude majeure, couvrant plus de 65000 matchs de football, le SIS a constaté que 167 (0,26%) montraient des indicateurs de manipulation potentielle. Cela représente une augmentation de 16 % par rapport au nombre identifié en 2022 (144), bien que SIS ait analysé plus de correspondances en 2023, ce qui signifie que le pourcentage de correspondances suspectes a diminué de 0,39 % en 2022 à 0,26 % en 2023.

Les données du SIS 2023 ont révélé que :

69 des matchs jugés suspects (41,3%) ont été disputés dans la région UEFA ( Europe ). Cependant, cela ne représente que 0,18% du total des matchs de la région UEFA analysés - en dessous du pourcentage global de 0,26%.

). Cependant, cela ne représente que 0,18% du total des matchs de la région UEFA analysés - en dessous du pourcentage global de 0,26%. La région AFC (Asie) a enregistré le pourcentage régional le plus élevé de correspondances suspectes à 0,47%, bien que 0,52% de toutes les correspondances internationales analysées aient également été jugées suspectes.

Un peu moins de la moitié (49,7%) de tous les matchs suspects identifiés en 2023 ont été joués dans des ligues nationales inférieures aux meilleures ligues.

Les ligues de haut niveau elles-mêmes n'étaient pas à l'abri, avec un peu plus du quart (25,2 %) de tous les matchs suspects identifiés dans cette catégorie.

Les risques pour les matchs amicaux et les matchs des jeunes sont disproportionnés, représentant respectivement 10,8% et 6% des matchs suspects, bien qu'ils ne représentent que 2,9% et 3,5% de tous les matchs analysés en 2023.

Alors que les marchés de paris à temps plein dominent toujours les activités de paris suspects, il y a eu une augmentation significative des paris suspects sur les marchés de la première moitié seulement. Sur les 167 matchs identifiés comme suspects en 2023, 45 (27 %) concernaient des paris uniquement sur les marchés du premier semestre, ce qui représente une augmentation marquée par rapport aux six matchs (4,2 %) identifiés en 2022.

Les matchs analysés par le SIS sont classés comme "suspects" lorsqu'ils sont associés à des schémas de paris suspects qui peuvent être révélateurs de matchs truqués. Bien que le niveau de suspicion varie selon les correspondances en fonction de la nature et de la quantité de preuves découvertes, SIS estime que toutes les correspondances ainsi identifiées justifieraient une enquête plus approfondie.

Le rapport complet peut être téléchargé à l'adresse suivante : www.starlizardintegrity.com

Affy Sheikh, responsable des services d'intégrité de Starlizard, a commenté : "En élargissant considérablement notre couverture pour inclure l'analyse de plus de 65000 matchs de football à partir de 2023, notre collecte de données améliorée nous permet d'approfondir la prévalence des matchs suspects. Malheureusement, nos résultats révèlent une menace persistante et inquiétante pour l'intégrité du football, avec 167 matchs inquiétants signalés comme suspects. Nous avons délibérément placé la barre très haute lorsqu'il s'agit d'attribuer des cotes de suspicion aux matchs, réduisant ainsi considérablement le risque d'inclure des faux positifs. Néanmoins, les révélations du rapport de cette année montrent que la lutte contre les matchs truqués dans le football reste un défi permanent.

"L'augmentation significative des paris suspects en première mi-temps est un développement à noter, tout comme la prévalence disproportionnée des matchs amicaux et des matchs des jeunes, qui montre les vulnérabilités présentées par ces types de jeux."

À propos de Starlizard Integrity Services

Starlizard Integrity Services (SIS) est la division spécialisée en intégrité de Starlizard, le cabinet de conseil en paris sportifs basé à Londres. La compréhension détaillée de Starlizard du sport et de la performance sportive, ainsi que sa participation active dans les marchés des paris, offre une perspective unique, permettant à l'entreprise de savoir mieux que quiconque dans le monde lorsque les marchés des paris et les compétitions sportives semblent mal. Starlizard produit des services d'intégrité indépendants pour les organes directeurs et les associations sportives depuis 2010, et a créé SIS en 2017 en tant que ressource dédiée pour se concentrer entièrement sur ce travail. Combinant sa connaissance approfondie de la façon dont les marchés de paris doivent se comporter avec une analyse et une recherche détaillées des données de performance sur le terrain, le SIS est idéalement placé pour identifier les matchs suspects et les modèles de paris. Pour en savoir plus, visitez www.starlizardintegrity.com

Starlizard Integrity Services, +44 (0) 20 3014 9800, [email protected]