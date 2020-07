STARMUS est de retour: Le festival de renommée mondiale soutenu par Stephen Hawking, Brian May et Alexei Leonov annonce un évènement phare dédié à Mars en 2021 pour STARMUS VI. L'Arménie en sera l'hôte

L'Arménie mettra en vedette les grands esprits scientifiques du monde et le talent du rock pour célébrer l'exploration de Mars

YEREVAN, Arménie, 22 juillet 2020 /PRNewswire/ -- STARMUS, un festival de science et d'art d'envergure mondiale, aura lieu en septembre 2021 à Yerevan, en Arménie, pour célébrer la communication scientifique avec des artistes, des astronautes et des scientifiques de classe mondiale.

STARMUS VI sera dédié à Mars, des toutes premières missions MARS 3 soviétique et MARINER 9 américaine aux missions spectaculaires de la NASA et aux plans ambitieux d'atterrissage habités de Space X. Cela fait 50 ans que MARS 3 a fait le premier atterrissage en douceur sur la Planète rouge et retransmis les premières données sur sa surface vers la Terre. La même année, en 1971, MARINER 9 de la NASA est devenu le premier orbiteur autour de Mars. Ces étapes jalons ont été suivies par des dizaines de missions à succès de la NASA qui nous ont fourni des images et des informations plus précises sur notre voisine dans le système solaire. Au cours de l'été 2020, trois agences spatiales du monde entier projettent de lancer des missions pionnières pour arriver sur Mars en 2021.

Conformément à la tradition établie, le Festival se penchera sur des questions urgentes et projettera des films sur l'exploration de Mars. Les projections de films précédentes étaient le documentaire Apollo 11 et The Spacewalker, un film sur Alexei Leonov, l'astronaute russe légendaire et membre du conseil d'administration de Starmus.

Le festival sera placé sous le haut patronage du président de l'Arménie, Dr. Armen Sarkissian. Le président a invité Starmus en Arménie lorsqu'il a été invité à faire une allocution à la cérémonie d'ouverture de Starmus V « A Giant Leap » en 2019 à Zurich.

Le ministère de l'Éducation, de la Science, de la Culture et des Sports de la République d'Arménie (MoESCS), soutiendra le festival au nom du gouvernement de la RA et, en travaillant en étroite collaboration avec le ministère de l'Industrie high-tech de la République d'Arménie, fera du festival un événement exceptionnel, jouant ainsi un rôle important dans les différentes activités éducatives, scientifiques et artistiques du festival.

Comme lors des années précédentes, le sixième Festival Starmus accueillera sur la scène des scientifiques, des artistes et des astronautes d'envergure internationale pour partager des découvertes révolutionnaires, réfléchir à des questions urgentes, et inspirer de nouvelles générations de scientifiques et d'explorateurs.

Le conseil consultatif Starmus annoncera une autre liste d'intervenants dans les domaines des arts et de la musique en fin d'année. Les scientifiques lauréats du prix Nobel Edvard Moser et Michel Mayor, l'astronaute d'Apollo 16 qui a marché sur la lune, Charlie Duke, la co-inventeuse de la technologie d'édition du gène CRISPR, Emmanuelle Charpentier, et le « père de l'ipod » et fondateur de NEST, Tony Fadell, sont parmi les intervenants confirmés. Pour de plus amples informations, consulter www.starmus.com .

Des photos peuvent être téléchargées ici

À propos de Starmus

Depuis que le tout premier Homo Sapiens a regardé un ciel étoilé, nous sommes émerveillés par l'immensité du cosmos. Même aujourd'hui, nous sommes profondément touchés par l'immensité de l'espace, d'autant plus que, grâce à nos progrès en physique et en astronomie, nous sommes maintenant conscients des énormes distances impliquées - même jusqu'aux étoiles les plus proches de nous.

Créé par Dr. Garik Israelian, astrophysicien à l'Institut d'Astrophysique des îles Canaries (IAC) et Dr. Brian May, astrophysicien et guitariste principal du groupe de rock emblématique Queen, le Festival Starmus est une combinaison de science, d'art et de musique avec des présentations d'astronautes, de cosmonautes, de lauréats du prix Nobel et de sommités de la science, de la culture, des arts et de la musique.

Stephen Hawking et Alexei Leonov, ainsi que la star du rock et astrophysicien Dr. Brian May, ont travaillé pour créer la médaille Stephen Hawking pour la Communication scientifique, décernée à des particuliers et à des équipes qui ont fait une contribution significative à la communication scientifique. Les anciens lauréats de la médaille Stephen Hawking sont Elon Musk, Jean-Michel Jarre, Neil deGrasse Tyson, Brian Eno, Hans Zimmer et le documentaire The Particle Fever.

Les Festivals Starmus réunissent des lauréats du prix Nobel, des chercheurs éminents, des astronautes, des penseurs, des hommes et des femmes de la science, de la culture, des arts et de la musique pour partager leurs connaissances et leurs expériences dans la recherche commune de réponses aux grandes questions d'aujourd'hui.

Related Links

http://www.starmus.com/



SOURCE STARMUS