Start des 2023 Carbon Peak and Carbon Neutrality Forums und des Shenzhen International Low Carbon City Forums

Initiative für grüne Entwicklung ergreifen, eine Zukunft mit kohlenstoffarmen Technologien erkunden

SHENZHEN, China, 28. November 2023 /PRNewswire/ -- Am 26. November wurden das Carbon Peak and Carbon Neutrality Forum 2023 und das Shenzhen International Low Carbon City Forum in Shenzhen eröffnet. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Initiative für grüne Entwicklung ergreifen, eine Zukunft mit kohlenstoffarmen Technologien erkunden" und umfasst eine Eröffnungszeremonie, die 2023 China International Green and Low Carbon Industrial Expo, eine Reihe von thematischen Aktivitäten und eine Reihe von privaten Sitzungen. Regierungsvertreter, internationale Organisationen, Branchenverbände, Experten, Wissenschaftler und Unternehmer wurden zu dieser großen Veranstaltung eingeladen. Das Forum wird von der Volksregierung der Stadt Shenzhen gesponsert und von der Entwicklungs- und Reformkommission der Stadt Shenzhen sowie dem Ökologie- und Umweltbüro der Stadt Shenzhen gemeinsam organisiert. Es wird bis zum 30. November fortgesetzt.

Die Eröffnungszeremonie umfasst die Veröffentlichung des Jahresberichts 2023 von Shenzhen zur grünen und kohlenstoffarmen Entwicklung. Der Bericht fasst die Bemühungen und Errungenschaften der Stadt bei der Verfolgung einer grünen und kohlenstoffarmen Entwicklung in acht Bereichen zusammen: Design auf höchstem Niveau, technologische Innovation, industrielle Modernisierung, Energiemanagement, Transportsystem, grüne und intelligente Gebäude, ökologische Umwelt sowie Öffnung und Zusammenarbeit. Es teilt die hervorragenden Erfahrungen und die bahnbrechenden Praktiken von Shenzhen in verschiedenen Bereichen. Darüber hinaus wurden während der Eröffnungszeremonie mehrere bedeutende Ankündigungen gemacht. Dies umfasst die Veröffentlichung des Förderkatalogs für grüne und kohlenstoffarme Technologien und Ausrüstungen (Produkte) Shenzhens (Ausgabe 2023), die Vorstellung des Sozialstandards für Organisationen – Leitlinien für die Entwicklung und Bewertung von Managementsystemen für Kohlenstoffemissionen, die Einführung der öffentlichen Dienstleistungsplattform für die Zertifizierung von Kohlenstoff-Fußabdrucketiketten in der Greater Bay Area von Guangdong-Hongkong-Macao sowie die Einweihungszeremonien der 2023 Urban Green and Low Scenario Demonstration Base und der Shenzhen New Energy Storage Industry Association. All diese Initiativen haben das Engagement von Shenzhen für eine grüne, kohlenstoffarme und qualitativ hochwertige Entwicklung in einer vielschichtigen und allumfassenden Art und Weise demonstriert.

Die Veranstaltung umfasst acht thematische Konferenzen und Foren, die sich mit Themen wie grüner Verkehr, grüne Gebäude, grüne Energie, Emissionshandel und regionale Zusammenarbeit befassen. Gäste aus Ländern wie Deutschland, Usbekistan, Dänemark, den Niederlanden und anderen Regionen der Welt kommen zusammen, um sich an Diskussionen über innovative Ansätze für eine grüne Entwicklung im Einklang mit den „dualen Kohlenstoff"-Zielen zu beteiligen und ihre Erkenntnisse über innovative Praktiken für eine grüne Transformation in verschiedenen Bereichen und Branchen auszutauschen.

Parallel dazu findet die 2023 China International Green and Low-carbon Industrial Expo (CCAE 2023) statt, die sich auf die ganzheitliche Entwicklung der grünen und kohlenstoffarmen Industriekette konzentriert. Insgesamt 168 namhafte Unternehmen der Branche aus dem In- und Ausland, darunter Huawei, BYD, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), China Power International Development Limited, China General Nuclear Power Corporation (CGN), SAP (China) Co., Ltd., Sika (China) Ltd. und Siemens China, präsentieren ihre innovativen Errungenschaften und Anwendungen in den Bereichen grüne Energie, neue Energiespeicherung, effiziente Energieeinsparung sowie grüne und kohlenstoffarme Dienstleistungen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat das Shenzhen International Low Carbon City Forum zehn Jahre lang erfolgreich stattgefunden und Zehntausende von Gästen aus mehr als 60 Ländern und Regionen weltweit angezogen, darunter hochrangige UN-Beamte, Würdenträger, Vertreter internationaler Organisationen, hochkarätige Experten und Wissenschaftler. Heute ist das Forum zu einer wichtigen Plattform für den Erfahrungsaustausch zwischen China und der Welt im Bereich der grünen Entwicklung und zur Förderung der Idee einer grünen und kohlenstoffarmen Entwicklung geworden. Das Forum hat einen signifikanten Beitrag zur Förderung der praktischen internationalen Zusammenarbeit geleistet und das Vertrauen und die Entschlossenheit von China bei der Verfolgung der „dualen Kohlenstoff"-Ziele voll unter Beweis gestellt.